Sicilia, ESIDIA chiude positivamente il suo primo anno di attività con importanti risultati e dialogo istituzionale

Si chiude con un bilancio positivo il primo anno di attività di ESIDIA – Ente Siciliano per l’Innovazione Digitale e l’Intelligenza Artificiale, un 2025 intenso e significativo, caratterizzato da risultati concreti, iniziative di alto profilo e un costante dialogo con il mondo istituzionale, accademico e produttivo, nel segno di una visione dell’innovazione digitale responsabile, inclusiva e orientata allo sviluppo dei territori. Sotto la guida del Presidente Antonino Sapienza, ESIDIA ha progressivamente consolidato il proprio ruolo nel dibattito pubblico sui temi della trasformazione digitale e dell’intelligenza artificiale, promuovendo attività divulgative, formative e progettuali rivolte a cittadini, imprese, professionisti e istituzioni. Un impegno costante e competente, volto a valorizzare le opportunità offerte dalle nuove tecnologie, ponendo al centro l’etica, la responsabilità sociale e la centralità dell’essere umano. Tra i numerosi progetti in itinere da segnalare: “Esidia va a Scuola” per la diffusione della cultura del digitale negli istituti scolastici, “Borghi Smart” per incentivare la digitalizzazione dei luoghi rurali e nei borghi, “Comuni Intelligenti” a favore della pubblica amministrazione e della relazione innovativa con la cittadinanza, “Esidia Academy” nel contesto delle attività formative sulle nuove tecnologie partendo dalle persone comuni, ed Esidia Innovation Hub, rivolto ai processi di digitalizzazione di imprese e professionisti. Particolare rilievo ha assunto il dialogo istituzionale, sviluppatosi attraverso eventi di alto profilo che hanno contribuito ad alimentare una riflessione condivisa sui cambiamenti in atto e sulle prospettive di crescita legate all’innovazione digitale con particolare attenzione all’Intelligenza Artificiale. Di grande prestigio l’evento “Dalla Tradizione all’Innovazione: il ruolo dell’AI nella valorizzazione del Sud Italia” , svoltosi presso il Palazzo Reale, sede dell’Assemblea Regionale Siciliana di Palermo e la “Conferenza Mediterranea sull’Intelligenza Artificiale Etica e Produttiva” , tenutasi a Messina, che hanno rappresentato, grazie alle presenza delle istituzioni come il Sindaco di Palermo Roberto Lagalla e di Messina Federico Basile e relatori d’eccellenza, qualificati momenti di confronto sui temi di settore e ulteriormente consolidato il ruolo di ESIDIA come promotore di una visione del digitale orientata alla responsabilità, alla crescita economica e alla valorizzazione del capitale umano. Di particolare rilievo istituzionale anche le comunicazioni pervenute in occasione degli eventi, tra cui il video messaggio del Sottosegretario di Stato della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l’Innovazione Tecnologica e la Transizione Digitale, Sen. Alessio Butti, e le note ufficiali del Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Sen. Adolfo Urso, che hanno rappresentato un significativo segnale di attenzione istituzionale e di riconoscimento per il percorso avviato da ESIDIA sin dal suo esordio. “L’innovazione digitale non è soltanto una sfida tecnologica, ma una responsabilità collettiva – dichiara il Presidente di ESIDIA, Antonino Sapienza –. Questo primo anno di attività ha dimostrato quanto sia fondamentale accompagnare i processi di trasformazione con una visione fondata su valori chiari: inclusione, sostenibilità, equità e sviluppo delle competenze, affinché il digitale diventi un reale motore di crescita per le persone, le imprese e i territori, guardando al nuovo anno, ESIDIA rinnova il proprio impegno nel rafforzare le sinergie con enti pubblici e privati, promuovere progettualità condivise e contribuire attivamente alla costruzione di un futuro digitale sempre più consapevole, accessibile e orientato al bene comune” .