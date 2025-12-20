Serie D. A Paternò la Nissa cerca risposte e una vittoria che possa riavvicinarla alla vetta del campionato

Ultimo impegno per la Nissa nell’andata del girone I del campionato di Serie D. Avversario di questo ultimo turno è il Paternò. La squadra catanese è ultima in classifica con 10 punti e costituisce, proprio per questo, un avversario che, se sulla carta sembrerebbe il più facile tra quelli possibili, dall’altra parte, invece, impone una certa attenzione.

Il pericolo di sottovalutarlo, in effetti, c’è anche perchè ci sono 18 punti di differenza tra Paternò e Nissa, tuttavia va detto che la squadra di Ciccio Di Gaetano e del suo vice Vincenzo Porretto, proprio domenica contro il Paternò, è chiamata a dare un segnale ben preciso a se stessa e al campionato.

A se stessa in termini di continuità e di miglioramento delle dinamiche di gioco; al campionato perchè una Nissa più continua e più in palla sul piano del gioco, potrebbe diventare una seria candidata al successo finale di questo campionato di serie D.

Ecco perchè da Paternò, al termine del girone di andata, in casa Nissa si attendono notizie importanti. Il presidente Giovannone anche in settimana ha confermato che il gruppo dirigente è coeso e che l’ambizione è rimasta tale. Un’iniezione di grande fiducia dopo lo 0-0 di domenica scorsa contro il Sambiase. La Nissa, tuttavia, non può permettersi di continuare a steccare. La partita con il Paternò, pertanto, assume il valore di un banco di prova dal quale l’ambiente biancoscudato dovrà poter trarre indicazioni importanti in chiave futuro.