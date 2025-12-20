Roma, incendio in appartamento in centro: nessun ferito

(Adnkronos) – Incendio stamattina in un appartamento all'ultimo piano di una palazzina in via dei Banchi Nuovi nel centro di Roma. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco. Da una prima ricostruzione l'appartamento è stato completamente distrutto dalle fiamme ed è stato dichiarato inagibile; nessuna persona è stata coinvolta e sono ancora da chiarire le cause del rogo.

—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)