Risiko Club Ufficiale “Il Pifferaio” di San Cataldo, un anno di gioco intenso tra tornei e serate amichevoli

Il Risiko Club Ufficiale “Il Pifferaio” di San Cataldo il 17 dicembre scorso, con la finalissima del 6° Torneo interno, e tutte le premiazioni dei giocatori finalisti e dei più bravi dell’anno, con i vincitori della prima classifica Ranking e del primo premio per il miglior giocatore del Club, ha terminato le attività ludiche di questo primo intenso anno di gioco

Sono già in corso i preparativi per la ripresa delle attività al termine delle festività del fine anno e dell’Epifania, con 2 serate di amichevoli classificate nel corso delle prime settimane dell’ormai prossimo mese di gennaio, e verso la fine del mese il nuovo Torneo interno, il settimo da quando il Club ha avviato le sue attività di gioco il 13 novembre del 2024, che promette già benissimo per la quasi sicura partecipazione di bravi giocatori provenienti dal Risiko Club campione d’Italia “Eagles” di Palermo. L’attività di gioco si svolgerà sempre presso la bella, luminosa e accogliente sala della Nuova Locanda di San Cataldo, dove i giocatori possono anche fruire di ottimi servizi di ristorazione prima dell’inizio delle partite o nel corso dei vari festeggiamenti organizzati per particolari eventi.

Il bilancio del primo anno di attività è sicuramente più che positivo. Sono state infatti 35 le serate di amichevoli classificate organizzate nel corso dell’anno, con 2 vincitori della speciale classifica premiati nell’anno al termine di ogni semestre, 6 grandi Tornei interni organizzati dal Club, ai quali hanno preso parte complessivamente 36 giocatori provenienti dalla provincia di Caltanissetta e dalla città di Palermo. Il Club verde-amaranto è stato anche sede della finale Regionale Individuale “Sicilia” dello scorso Ottobre, con 32 giocatori provenienti da tutta la Sicilia, ha partecipato per la prima volta al Campionato Nazionale a Squadre, che si è svolto a Bergamo l’8 e il 9 novembre scorso, raggiungendo un ottimo sedicesimo posto su 31 squadre partecipanti, e lo scorso 16 novembre la prima partecipazione al Campionato Regionale a Squadre “Sicilia”, che si è svolto a Misterbianco (CT), che ha visto l’RCU “Il Pifferaio” arrivare 2° a pochi punti dalla vittoria finale, su 7 squadre siciliane partecipanti. Inoltre alcuni giocatori del Club hanno partecipato a vari eventi nazionali come Open, Master e Raduni in tutto il territorio italiano, ottenendo in tanti tornei ottimi risultati come semifinali e finali. Insomma, un primo anno veramente da incorniciare per il Club Sancataldese.

Per ogni informazione sulle attività del Risiko Club Ufficiale “Il Pifferaio”, e per la partecipazione ai vari eventi di gioco e ai vari Tornei organizzati dal Club già dal prossimo mese di Gennaio 2026, ci si potrà rivolgere ai referenti del Club Alessio Sansoni (tel.371/4566763), Mariella Brucculeri (tel. 331/6039772) e Gianluigi Orlando (tel 3291110564). Ci si può tenere informati anche attraverso le pagine social del Club sulle piattaforme Facebook e Instagram (basta digitare il nome del Club), nelle quali saranno pubblicati i vari regolamenti dei Tornei e tutte le foto, le classifiche, e i resoconti dei vari eventi che via via sono organizzati.

Tutto il Risiko Club Ufficiale “Il Pifferaio” vuole augurare a tutti Voi delle serene festività di fine anno e vi aspetta nel nuovo anno per un divertimento all’insegna della passione e del “piacere di giocare insieme”