Risiko Club Ufficiale “Il Pifferaio” di San Cataldo, i semifinalisti del sesto Torneo interno

Mercoledì 3 dicembre sera, negli accoglienti ambienti di una nuova Locanda già addobbati con scintillanti luci natalizie, si è svolto il settimo e ultimo turno di qualificazioni alla seconda fase di questo lungo e combattuto 6° Torneo di Risiko “In viaggio verso il Natale”. Con quattordici giocatori mercoledì sera, e due nuovi giocatori che hanno fatto la loro prima partita in questo Torneo, la Classifica finale delle qualificazioni conteggia 18 giocatori, numero che proprio all’ultimo turno rivoluziona la formula di passaggio alle semifinali, con un finalista diretto e dodici semifinalisti, di cui un giocatore ripescato con il miglior punteggio anche in una sola partita nel corso dei sette turni della prima fase.

I giocatori si ritrovano a inizio serata, socializzano con tanti argomenti nel corso della buona cena vissuta insieme, e poi sempre tra i sorrisi vivono il momento del sorteggio degli abbinamenti per le partite della serata con l’attesa e la speranza di fare un bel game e avere anche la fortuna dalla propria parte. Il Risiko è un gioco, ma per molti aspetti nella versione da Torneo si avvicina ad una disciplina sportiva con il regolamento di gioco, la competizione, la voglia di vincere ma soprattutto di divertirsi. Le partite iniziano con un leggero ritardo rispetto al solito ma poi arriva la concentrazione e si accendono i riflettori sulle sfide che determineranno, al termine delle due ore di gioco circa, il passaggio alla seconda fase del torneo per tredici giocatori, il primo direttamente in finale e gli altri dodici a seguire alle semifinali, compreso il giocatore ripescato con il miglior punteggio.

Al termine delle partite i risultati finali. Vincono i loro tavoli Andrea Kiswarday (Plasma97) che con 6 vittorie su 7 turni transita direttamente in finale, Calogero Giordano (Kalos) anche lui che con la terza vittoria su 3 partite giocate farà parte dei semifinalisti con così come Alessio Sansoni (Bluprofondo71), che con la sua prima vittoria in questo torneo si garantisce comunque l’accesso alle semifinali. Gli altri semifinalisti, con le partite che si giocheranno la prossima settimana, sono Mariella Brucculeri(Marymojito), Giuseppe Ippolito (Cubalibre71), Lillo Maira (RnS), Massimiliano Andolina (Maximilian), Gianluigi Orlando (Kanidicaccia22), Gabriele Taschetti (Darklord5), Fabrizio Butera (Fabry80), Domenico Scarlata (Nico), Alberto Presti (Gilbux) e la giocatrice ripescata con il miglior punteggio Giulia Gulino (Railgun).

Le partite delle semifinali, e le varie amichevoli di contorno, si giocheranno la prossima settimana e decideranno altri tre finalisti che raggiungeranno Andrea Kiswarday nella partita decisiva per la vittoria del torneo. A conclusione del Torneo, poi, sarà proclamato anche il vincitore del Ranking interno del Club a conclusione di questo primo intenso anno di gioco.

Tutte le informazioni sulle attività del Risiko Club Ufficiale “Il Pifferaio” e sul Torneo interno in corso di svolgimento, potranno essere richieste ai referenti del Club Alessio Sansoni (tel.371/4566763), Mariella Brucculeri (tel. 331/6039772) e Gianluigi Orlando (tel 3291110564). Ci si può tenere informati anche attraverso le pagine social del Club sulle piattaforme Facebook e Instagram (basta digitare il nome del Club), nelle quali sara’ pubblicato il Regolamento del Torneo e tutte le foto, le classifiche, e i resoconti dei vari eventi che via via sono organizzati.