Risiko Club Ufficiale Caltanissetta, il 20 dicembre Open di Natale

Domani sabato 20 dicembre dalle ore 16,00 in poi, presso Eclettica Street Factory, si giocherà il IX° Open di Risiko! (Open di Natale), valido per il Rancking Nazionale Live e per il Ranking interno “Eclettica”.

Il torneo è strutturato in due partite (16.30 e 18,30) a somma di punti che genereranno una classifica. Il primo classificato o la prima classificato riceverà una targa in ceramica creata per l’occasione dall’artista ceramista Maria Pia Matraxia.

All’interno del torneo verranno sorteggiate delle squadre ed in funzione dei vari piazzamenti verrà generata una classifica parallela che premierà i componenti della squadra vincitrice. Ovviamente il tutto dipenderà dal numero dei partecipanti.

“Abbiamo voluto salutare questo 2025, dedicando a tutti i giocatori e soci di Eclettica – dichiarano dal direttivo- una giornata di Risiko! prime di farci gli auguri per le feste di Natale. Il 2025 è stato un anno ricco di soddisfazioni che ha messo a dura prova il nuovo direttivo che, supportato dai referenti nazionali e dagli RCU siciliani, è riuscito a superare gli iniziali momenti di difficoltà. Allo stato attuale, Il Risiko Club nisseno, è tra i migliori d’Italia in termini di attività e di giocatori non solo di numero, ma anche di qualità. L’attività ci ha visto protagonisti con l’organizzazione di cinque tornei interni (campionati periodici) con una presenza di 123 partecipanti (media circa 25 giocatori a torneo), 132 tavoli e 39 turni di gioco. Tre tornei aperti (open): “Open di Primavera”, “Open sotto le stelle cadenti” ed il VII° Open “Città di Caltanissetta”. Una tappa del Campionato Regionale Individuale ed il I° Master “Città di Caltanissetta”. Per quanto riguarda i risultati individuali: la vittoria di Andrea Kiswarday (giocatore e socio del Club) al Master di Caltanissetta, che lo proietta tra i migliori giocatori d’Italia (parteciperà di diritto al Campionato Nazionale Individuale 2026). La vittoria di Maria Pia Matraxia al Campionato Regionale Individuale che la vede Campionessa Regionale 2025. Eppoi le varie partecipazione a Master (Vicenza, Milano, Palermo), a Raduni (Saronno, Acireale), al Campionato Nazionale a Squadre a Bergamo. Ma la soddisfazione più grande è quella di vedere tanti giovani avvicinarsi al Risiko Club e fare squadra con i meno giovani. Un ringraziamento all’Amministrazione comunale di Caltanissetta per averci dato la possibilità di ospitare la tappa nissena del Campionato Regionale Individuale nello spiazzo antistante la meravigliosa biblioteca Scarabelli ed per il supporto in occasione del Master.

Un ringraziamento particolare a tutto lo staff di Eclettica che con la loro gentilezza e cortesia ci “coccola” in tutte le occasioni. E, infine, grazie agli organi di stampa che con la loro preziosa collaborazione ci aiutano a divulgare il gioco del Risiko! con la pubblicazione dei comunicati e delle giornate di gioco”.

L’appuntamento è per sabato dalle ore 16.00 in poi.

Per informazioni tel. 3511422212 o indirizzo web: https://tinyurl.com/yc7ecf6w