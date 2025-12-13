Nel campionato di Promozione impegni severi per Gela e Serradifalco; la Sommatinese vuol piegare il Pro Ragusa al “Tomaselli”

Nel girone D del campionato di Promozione, gare impegnative per le tre nissene Serradifalco, Sommatino e Gela. In particolare, il Serradifalco del presidente Salvatore Caramanna (nella foto) affronta fuori casa la corazzata Akragas in un match che si annuncia parecchio impegnativo per i bianco blu serradifalchesi. I falchetti giocheranno ad Aragona contro il “Gigante” agrigentino al momento secondo in classifica in una partita il cui pronostico sembrerebbe pendere dalla parte dei padroni di casa, anche se nel calcio l’’imprevedibile è sempre dietro l’angolo.

Impegno casalingo, invece, per la Sommatinese che affronta il Pro Ragusa. La squadra di Mauro Miccichè deve provare a dimenticare la sconfitta di domenica scorsa sul campo della capolista Priolo. Per questa ragione punta a vincere per riuscire a conquistare una vittoria che possa aggiungere punti e qualità al suo girone di andata. Come al solito si affiderà a Vaccaro e Bamba per cercare di far saltare il bunker difensivo degli ospiti e conquistare la vittoria finale.

Infine, il Gela di Peppe Domicoli giocherà in casa contro la capolista Priolo. Anche in questo caso, si tratta di un match sulla carta alquanto difficile ed impegnativo per i gelesi già reduci dal 2-9 rimediato domenica scorsa nel derby provinciale con il Serradifalco. Contro la capolista il pronostico pende decisamente dalla parte dei siracusani che hanno fin qui dimostrato di possedere la classica marcia in più anche rispetto ad uno squadrone come l’Akragas al momento secondo in classifica.

Questa la classifica del girone D del campionato di Promozione dopo 11 giornate: Priolo F.C. 31, Akragas SLP 29, Santa Croce Soccer 22, Gymnica Scordia 22, Pro Ragusa 18, Città Di Canicattini 17, Sommatinese Calcio 16, Atletico Megara 1908 16, Noto Calcio 11, Serradifalco 10, Qal’At 9, Scicli 9, Frigintini 7, Gela 2