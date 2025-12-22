Il Prefetto Licia Donatella Messina incontra i rappresentanti dell’Associazione Produttori Torrone di Caltanissetta

In prossimità delle festività natalizie, nella mattinata odierna, il Prefetto di Caltanissetta, dott.ssa Licia Donatella Messina, ha incontrato, presso la Prefettura, i rappresentanti dell’Associazione Produttori Torrone di Caltanissetta.

Nella circostanza, questi ultimi hanno evidenziato come il prioritario obiettivo dell’Associazione sia la valorizzazione del “torrone di Caltanissetta” come marchio specifico e prodotto unico al mondo, riconosciuto come presidio slow food. La sua preparazione, infatti, si fonda su una ricetta storica da custodire che vanta l’impiego di prodotti esclusivamente locali a chilometro zero.

L’Associazione mira a promuovere le specificità del territorio anche allo scopo di rilanciare l’economia locale attraverso il sostegno ad attività dedite alla commercializzazione ed esportazione di tale eccellenza dolciaria in tutto il mondo.

Peraltro, nella circostanza, i produttori presenti hanno illustrato al Prefetto che è attualmente in corso il procedimento per il conseguimento della denominazione di Indicazione Geografica Protetta che è in attesa di validazione da parte della Commissione europea a Bruxelles.

Il Prefetto, nel rivolgere ai presenti i migliori auguri di buon lavoro, ha formulato i più sinceri complimenti e ha manifestato grande apprezzamento per la passione con cui quotidianamente si impegnano per preservare e divulgare le tradizioni locali.