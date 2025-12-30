Galota e Ferraro portano in alto l’ornitologia del Centro Sicilia: campioni italiani al 56° Campionato di Parma

Grande soddisfazione per l’Associazione Ornitologica Centro Sicilia, che pochi giorni prima di Natale festeggia uno straordinario risultato ai massimi livelli nazionali. Si è infatti concluso a Parma il 56° Campionato Italiano di Ornitologia, una delle rassegne più prestigiose del settore, con numeri da record: circa 20mila uccelli in gara, appartenenti a tutte le specie ammesse.

A scrivere una pagina di grande orgoglio per l’AOCS sono stati i soci Alfonso Galota, di Barrafranca, e Rosario Ferraro, di Riesi, capaci di conquistare il titolo di campioni italiani. Galota ha messo al collo due medaglie d’oro e un bronzo con i suoi Reihlander, coronando un percorso di crescita che lo aveva visto, solo lo scorso anno, sfiorare il gradino più alto del podio con un argento. Ferraro ha risposto con una prestazione altrettanto brillante nel Ciuffato tedesco, ottenendo un oro, due argenti e un bronzo, confermando qualità e continuità ai vertici.

Ottimi riscontri anche per gli altri rappresentanti dell’associazione: Lillo Genco di Riesi e Angelo Amoroso di Licata, pur senza medaglie, hanno mostrato competitività e preparazione, chiudendo a ridosso del podio in un contesto di altissimo livello.

Il direttivo, i soci e gli amici dell’Associazione Ornitologica Centro Sicilia esprimono soddisfazione e orgoglio per risultati che si aggiungono a un palmarès già ricco di successi regionali, nazionali e internazionali, testimoniando la passione, la competenza e il lavoro costante che rendono l’ornitologia del Centro Sicilia protagonista in Italia e oltre.