GAL Terre del Nisseno: si chiude il ciclo di programmazione PSR 2014/2022 con quasi il 100% della spesa e oltre 6 milioni di euro investiti nel territorio

Si chiude con risultati di assoluto rilievo il ciclo di programmazione del GAL Terre del Nisseno, che registra l’utilizzo di circa il 100% delle risorse disponibili, per un investimento complessivo di oltre 6 milioni di euro, destinati al finanziamento di 34 progetti strategici a beneficio del territorio a valere del PSR Sicilia 2014/2022 e con le Azioni attivate dal CLLD del PO FESR 2014/2020.

A darne notizia sono il Presidente Giovanni Manduca, il Vicepresidente Luigi Tricoli e i Consiglieri Vincenzo Palizzolo, Giovanni Ingrao e Michele Falzone, insieme al Direttore del GAL Arch. Giuseppe Ippolito, al Responsabile Amministrativo e Finanziario Dott. Danilo Giordano e a tutto il personale dell’Ufficio di Piano, che ha accompagnato con competenza e continuità l’intero percorso di programmazione e attuazione.

“Si conclude un ciclo di programmazione del GAL – dichiara il Presidente Manduca – che ha saputo trasformare risorse comunitarie in interventi concreti, diffusi e coerenti con i fabbisogni reali del territorio”.

Gli interventi realizzati si sono concentrati su due ambiti strategici fondamentali: da un lato, il sostegno alle micro-imprese commerciali, artigianali e dell’accoglienza turistica, con l’obiettivo di rafforzare il tessuto produttivo locale e promuovere occupazione e autoimprenditorialità, dall’altro, il finanziamento di progetti infrastrutturali e di promozione turistica, finalizzati alla valorizzazione dei beni culturali, ambientali e paesaggistici dei 17 Comuni ricadenti nel territorio del GAL.

In tutte le fasi della programmazione e dell’attuazione, grazie a un costante e proficuo coinvolgimento del Servizio 3 e del Servizio 8 dell’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, il GAL Terre del Nisseno ha potuto raggiungere pienamente l’obiettivo di spesa previsto dal Piano di Azione Locale (PAL) nell’ambito della programmazione PSR Sicilia 2014/2022.

“È stato un autentico lavoro di squadra – prosegue il Presidente – con il continuo supporto attivo dei 17 Comuni appartenenti al territorio GAL, del Liberio Consorzio Comunale di Caltanissetta (Provincia Regionale di Caltanissetta), della Camera di Commercio, del CEFPAS, delle associazioni di categoria e di tutti i soci del partenariato pubblico e privato del GAL”.

Il GAL ha così sostenuto le micro-imprese e le produzioni tipiche e tradizionali, affiancando al contempo gli enti locali in una sfida avviata da alcuni anni anche in un periodo difficile in pieno COVID: la costruzione di una destinazione turistica integrata fondata sull’identità dei Castelli, dello Zolfo e dei Sali potassici. Una scommessa ancora in corso, ma che mostra già segnali incoraggianti, soprattutto grazie alla partecipazione attiva dei giovani e al coinvolgimento responsabile di tutti i soggetti del partenariato pubblico-privato.

Tra i risultati più significativi si annoverano la creazione di nuovi itinerari turistici tematici, il potenziamento della segnaletica turistica, nonché azioni di promozione territoriale capaci di rafforzare l’immagine unitaria del comprensorio. Ogni Comune ha potuto raccontare la propria storia e le proprie specificità, in uno spirito di condivisione e cooperazione, dimostrando come il GAL sia una realtà viva, presente e operativa, al servizio dello sviluppo locale.

“Sono stati anni di confronto, narrazione e visione – conclude il Presidente Manduca – con l’obiettivo di accrescere la conoscenza e la competitività delle micro-imprese del territorio, condividendo attività, risultati e riflessioni, e costruendo uno sguardo strategico sulle sfide e sulle opportunità della nuova programmazione”.

La programmazione PSP/CSR 2023–2027 rappresenta infatti una nuova e importante occasione per rafforzare il legame tra territorio, cultura e imprese, promuovendo l’agrobiodiversità e trasformandola in una risorsa identitaria, economica e turistica, capace di generare valore duraturo e sviluppo sostenibile per le comunità locali.

Con l’occasione il CdA e l’Ufficio di Piano augurano buone feste.