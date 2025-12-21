Finanziaria Sicilia, Corsaro (ANCI): «Ottenute risposte per i Comuni, riconosciuto il loro ruolo di spina dorsale della Sicilia»

«Nella Finanziaria regionale sono stati previsti stanziamenti in linea con le aspettative dei Comuni siciliani. È un risultato politico che viene incontro alle nostre battaglie e che riconosce il ruolo dei Comuni come vera spina dorsale dell’Isola. Un risultato che nasce da un’azione costante di sensibilizzazione portata avanti dai sindaci a tutti i livelli istituzionali». Lo dichiara il sindaco di Misterbianco Marco Corsaro, consigliere nazionale ANCI e componente dell’esecutivo regionale dell’Associazione dei Comuni.

«Due sono le questioni che abbiamo posto da tempo – sottolinea l’esponente – extracosti dei rifiuti e Asacom, per le quali sono stati previsti fondi rispettivamente per 20 e 15 milioni di euro. Da una parte si attua un intervento fondamentale per garantire inclusione, diritti e continuità educativa agli studenti più fragili, dall’altra si riconosce l’impatto rilevante degli extracosti sui bilanci comunali. È un segnale positivo che deve accompagnarsi a scelte strutturali, come la realizzazione dei termovalorizzatori per porre fine alla dittatura delle discariche».

«Di particolare rilievo – aggiunge il sindaco Corsaro – gli stanziamenti destinati alla riqualificazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata, che consentiranno ai Comuni di accedere a finanziamenti fino a 300mila euro. Una misura dal forte valore politico e sociale, che permette di restituire questi beni alle comunità, trasformandoli in luoghi di legalità, servizi e sviluppo».

«Positivo, infine, il rafforzamento del Fondo per le Autonomie locali, che garantirà ai Comuni maggiore capacità di garantire servizi essenziali e programmare con più efficacia le politiche locali».