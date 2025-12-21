Finanziaria, Cna Sicilia: “Misure importanti per il tessuto produttivo, si intervenga sulla viabilità”

Palermo – CNA Sicilia esprime soddisfazione per una serie di provvedimenti approvati nell’ambito della legge finanziaria regionale che vanno nella direzione di sostenere concretamente le imprese e gli artigiani dell’Isola. La confederazione riconosce nell’azione dell’Assemblea Regionale Siciliana un’attenzione significativa verso le esigenze del sistema produttivo locale.

In particolare, CNA Sicilia apprezza l’inserimento di misure cruciali come l’implementazione del fondo di rotazione della Crias per 5 milioni. L’introduzione di contributi a fondo perduto per la riqualificazione energetica, sismica e strutturale degli edifici esistenti. La decontribuzione per le imprese che assumono, strumento fondamentale per favorire l’occupazione e sostenere i costi delle aziende. L’istituzione della Super ZES (Zona Economica Speciale) siciliana, che può rappresentare un’ulteriore leva per attrarre investimenti, innovazione e creare nuovo sviluppo economico. Gli interventi strutturali e immediati per contrastare la crisi idrica in agricoltura, tema vitale per la sopravvivenza e la competitività del settore primario. Il ristoro per le aziende agroalimentari che hanno subito dei danni, un segnale di vicinanza a una filiera simbolo della Sicilia.

“Accogliamo con favore questi provvedimenti, che dimostrano di aver colto alcune delle nostre sollecitazioni più urgenti”, dichiara Filippo Scivoli, Presidente di CNA Sicilia. “La decontribuzione per le assunzioni e gli interventi in favore della filiera agroalimentare vanno dritti al cuore dei problemi che le nostre imprese e i nostri artigiani affrontano ogni giorno. Allo stesso tempo, la Super ZES ha il potenziale per essere un volano di crescita, a patto che sia governata con efficacia e tempi rapidi”.

Pur riconoscendo il valore di queste misure, CNA Sicilia pone con forza all’attenzione della Regione e delle istituzioni competenti un’emergenza che continua a penalizzare gravemente la competitività di tutto il sistema economico siciliano: la condizione critica della rete viaria regionale.

“Mentre apprezziamo gli interventi approvati, non possiamo e non dobbiamo dimenticare il gap infrastrutturale principale: la viabilità”, afferma Piero Giglione, Segretario di CNA Sicilia. “Strade dissestate, collegamenti interni lenti e inefficienti, una rete autostradale inadeguata rappresentano un costo insostenibile per le imprese in termini di tempi di consegna, manutenzione dei mezzi, logistica e qualità dei servizi. Questo gap infrastrutturale riduce sensibilmente la nostra competitività, isola i territori e frena qualsiasi prospettiva di sviluppo. Chiediamo un piano straordinario e deciso per la viabilità siciliana, con risorse certe, tempi chiari e una regia unitaria”.

CNA Sicilia, pur continuando a collaborare costruttivamente con la Regione per la piena attuazione delle misure condivise, manterrà alta l’attenzione affinché alla viabilità venga data la necessaria importanza nell’agenda politica regionale e nazionale per il rilancio della Sicilia.