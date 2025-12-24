Salute

Famiglia nel bosco, Salvini: “Separarli a Natale violenza di Stato senza senso”

Mer, 24/12/2025 - 13:56

(Adnkronos) – “Separare una famiglia anche nel giorno di Natale, una violenza di Stato senza senso e senza precedenti. Non avremo pace e non ci fermeremo finché questi bimbi non torneranno fra le braccia amorevoli di mamma e papà”. Lo scrive sui social Matteo Salvini, leader della Lega, vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, commentando la notizia secondo cui il padre dei bambini della ‘famiglia del bosco’ starà con i figli per due ore e mezza il giorno di Natale.
