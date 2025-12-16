Famiglia nel bosco, Corte d’Appello rinvia la decisione sul ricongiungimento figli-genitori

(Adnkronos) – La Corte d'Appello dell'Aquila si è riservata la decisione sul ricorso, presentato dai legali di Nathan Trevallion e Catherine Birmingham, contro la sospensione della responsabilità genitoriale e l'allontanamento dei loro tre figli minori, disposto dal Tribunale per i Minorenni dell'Aquila. Il collegio avrà tempo fino al prossimo 27 gennaio per pronunciarsi sul possibile ricongiungimento della famiglia che viveva nel bosco di Palmoli, in provincia di Chieti. La riserva è stata adottata al termine dell'udienza documentale che si è svolta nel pomeriggio, interamente da remoto. La decisione arriverà esclusivamente sulla base degli atti depositati dalle parti. Il ricorso, presentato a fine novembre dagli avvocati Marco Femminella e Danila Solinas, punta all'annullamento dell'ordinanza del Tribunale per i Minorenni che aveva disposto l'allontanamento dei tre bambini e la loro collocazione in un centro protetto con incontri alla presenza della madre. Una misura che la difesa ha definito sproporzionata e fondata su presupposti che, secondo i legali, non troverebbero riscontro nei fatti. Con carte e testimonianze, gli avvocati della coppia anglo-australiana ribadiscono innanzitutto la presunta violazione del diritto all'assistenza linguistica, durante le fasi precedenti del procedimento, elemento che avrebbe inciso sulla piena comprensione degli atti da parte dei genitori. Al centro del reclamo anche la disponibilità manifestata da Nathan e Catherine a completare i cicli vaccinali dei figli e a sottoporli a tutte le visite mediche ritenute necessarie dalle autorità sanitarie. La difesa contesta, inoltre, le ricostruzioni relative a un presunto abbandono scolastico e a un isolamento sociale dei minori, sostenendo che tali condizioni non sussistessero. In questa direzione viene richiamata anche la scelta della coppia di accettare una sistemazione alternativa rispetto alla vita nel bosco. Nathan e Catherine hanno infatti dato la propria disponibilità a trasferirsi temporaneamente in una struttura ricettiva messa a disposizione a Palmoli dal ristoratore di Ortona Armando Carusi, in attesa della ristrutturazione della loro abitazione.

