Dove l’arte dialoga con la cura: si inaugura la mostra di Guadagnuolo al CNAO di Pavia

Pavia – Si apre al pubblico, martedì 23 dicembre 2025, al CNAO – Centro Nazionale di Adroterapia Oncologica la mostra del Maestro Francesco Guadagnuolo, uno degli artisti italiani più sensibili ai temi umani, sociali e scientifici del nostro tempo.

Una mostra natalizia capace di trasformarsi in un augurio di speranza per il 2026: un messaggio che unisce arte, scienza e umanità, all’interno di una struttura sanitaria d’eccellenza, che ben rappresenta un luogo di speranza e di successo della speranza.

L’Adroterapia Oncologica, con la sua straordinaria complessità tecnologica e scientifica, rappresenta oggi una delle frontiere più avanzate nella cura dei tumori rari e complessi. Un luogo dove la ricerca incontra la vita, dove la medicina apre nuove possibilità e dove la speranza diventa parte integrante del percorso terapeutico. In questo scenario, l’esposizione di Guadagnuolo si propone come un’occasione per meditare sul valore della persona, sull’impegno collettivo e sulla potenza dei legami umani. Le sue creazioni, ricche di simboli e riferimenti culturali, superano idealmente gli spazi del CNAO e diventano un messaggio aperto al mondo, un incoraggiamento a rivolgere lo sguardo al domani con rinnovata fiducia.

L’esposizione si articola in due sezioni principali: il cinema e la musica, due linguaggi che Guadagnuolo ha saputo intrecciare con rara maestria.

La prima sezione raccoglie le celebri tecniche miste dedicate al Cinema Internazionale e al Maestro del cinema italiano. “In ricordo di Federico Fellini” è un corpus di opere nate da un dialogo creativo tra arti diverse: prosa, musica e poesia autografe che s’intrecciano con le immagini, dando vita a un percorso che coinvolge registi, attori, musicisti e scrittori che hanno lavorato con Fellini o ne hanno condiviso la visione.

La seconda sezione presenta opere nate dalla collaborazione con importanti compositori contemporanei, con le loro partiture musicali autografe. In “Segno-Suono-Luce” il ritmo dell’immagine acustica si fonde con quello dell’immagine visiva e con il ritmo verbale, creando un’esperienza immersiva in cui lo spettatore è invitato a vivere l’atto creativo come luogo del proprio tempo interiore.

In entrambe le serie, Guadagnuolo non si limita a illustrare la parola: la sua immagine diventa icona autonoma, parte dialogante con un testo che resta incorruttibile. È la conferma della sua visione della poesia come arte pura, capace di attraversare linguaggi e sensibilità.

La mostra, pensata per il periodo natalizio, vuole essere un dono di speranza ai pazienti, ai loro familiari, ai medici, ai ricercatori ed a tutti coloro che ogni giorno vivono il CNAO come luogo di cura e di impegno. Un invito a riconoscere nell’arte un alleato prezioso nel percorso umano e terapeutico.

La mostra sarà visitabile dal 23 dicembre 2025 e si concluderà il 12 febbraio 2026 con l’orario da lunedì a venerdì dalle ore 09:00/13:00 e dalle 14:00/17:00 presso gli spazi espositivi del CNAO di Pavia.