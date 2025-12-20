Cultura, spettacolo e divertimento: San Cataldo anima l’attesa del Natale con tre appuntamenti da non perdere

“Il nostro Natale continua a crescere e a vivere attraverso tanti eventi e iniziative – ha detto il sindaco Gioacchino Comparato. Come ogni anno vogliamo coinvolgere tutta la nostra città, creando occasioni di incontro e condivisione, offrendo momenti di partecipazione aperti a tutti per rendere le festività un’esperienza condivisa, in grado di rafforzare il senso di comunità dall’intera cittadinanza”.

Nel cuore delle iniziative promosse dall’Amministrazione comunale, San Cataldo si prepara ad accogliere tre appuntamenti pensati per pubblici diversi ma uniti dallo stesso spirito di condivisione e partecipazione. Tre serate che arricchiscono il calendario degli eventi natalizi e offrono occasioni di incontro dedicate alle famiglie e agli appassionati di teatro.

“Anche quest’anno – ha detto l’assessora alla Cultura e Spettacolo Marianna Guttilla – la Biblioteca Comunale si conferma un luogo vivo e accogliente, con un ricco calendario di eventi dedicati a bambini e ragazzi. Le iniziative, realizzate grazie alla collaborazione di operatori culturali e artisti, offrono momenti di festa, crescita culturale e inclusione attraverso tombolate, spettacoli e il tradizionale Concerto di Natale. L’invito è rivolto a famiglie, bambini e ragazzi a partecipare numerosi, per vivere insieme un Natale di cultura, musica e sorrisi.”

Il primo appuntamento è in programma domenica 21 dicembre alle ore 18.30, presso la Biblioteca Comunale B. Giuliana, con “Arriva il Magico Natale”, iniziativa dell’Associazione “Officina Teatro”, rivolta ai bambini e alle famiglie. L’evento propone Discobimbo, un momento di festa pensato per regalare allegria e spensieratezza ai più piccoli, tra musica, animazione, giochi e tante sorprese, nel clima gioioso del Natale. Il programma prevede: animazione musicale, l’elfo trampoliere, la grande giostra di Babbo Natale per i più piccini, la casetta di Babbo Natale e a a conclusione, zucchero filato.

Il secondo appuntamento si terrà lunedì 22 dicembre alle ore 19.30, presso la Sala Borsellino,​ Palazzo di Città, con il Concerto di Natale “Voci fuori tempo”, del Vocal Group Diapasong. Un concerto musicale, diretto dal maestro Gabriele Ferrara, che offre al pubblico un momento di intrattenimento, in onore delle tradizioni.

Infine martedì 23 dicembre, presso la Biblioteca comunale B. Giuliana, alle ore 18:00, “TOMBOLA al Pan di Zenzero”, animata dal vivo con gonfiabili natalizi, elfi sui trampoli, zucchero filato, regali e gadget. Durante l’evento sarà inoltre possibile adottare amici a quattro zampe.

Gli eventi si inseriscono nel più ampio percorso di animazione della città durante le festività, con l’obiettivo di favorire la partecipazione e la condivisione di esperienze significative negli spazi pubblici. Tutti gli eventi sono organizzati dall’amministrazione comunale.