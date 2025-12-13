Cittadinanza attiva e dialogo intergenerazionale: siglato il protocollo d’intesa tra ANCI Sicilia e Comune di Siracusa

Siracusa – Promuovere la cittadinanza attiva, lo sviluppo delle politiche giovanili e il rafforzamento delle comunità locali attraverso il dialogo intergenerazionale. Sono gli obiettivi del protocollo d’intesa tra ANCI Sicilia e il Comune di Siracusa. L’accordo, firmato dal presidente di ANCI Sicilia, Paolo Amenta e dal sindaco di Siracusa Francesco Italia avvia un percorso di collaborazione volto a sostenere l’educazione civica, il benessere delle nuove generazioni e la partecipazione attiva dei cittadini, con particolare attenzione ai giovani. Ad occuparsi degli aspetti attuativi saranno l’assessore con delega anche alle Politiche giovanili del Comune di Siracusa, Marco Zappulla e il consulente Anci Sicilia, professore Giancarlo Pavano. Alla firma era presente Simone Di Grandi, coordinatore della commissione Politiche giovanili Anci Sicilia.Con il protocollo, le due parti si impegnano a progettare e realizzare iniziative educative, sociali e culturali; percorsi di formazione per amministratori, docenti e operatori del territorio; azioni comuni per la prevenzione delle principali forme di disagio che colpiscono le nuove generazioni (dispersione scolastica, dipendenze, bullismo, cyberbullismo, fragilità sociali); e ancora, consulte, tavoli tematici e gruppi di lavoro che valorizzino le professionalità presenti nella comunità siracusana.L’intesa si inserisce nel quadro delle politiche nazionali ed europee con l’obiettivo, tra gli altri, di riportare i cittadini ad avere fiducia nella politica, dopo la graduale disaffezione degli ultimi anni che li ha sempre più allontanati dalla partecipazione al voto. Si tratta di un protocollo sperimentale, i cui risultati potranno essere replicati anche in altri territori siciliani.“Questo protocollo – dice Paolo Amenta, presidente di ANCI Sicilia – rappresenta un passo concreto verso un modello di amministrazione capace di ascoltare le nuove generazioni e di coinvolgerle attivamente nella vita delle comunità. I Comuni sono il primo presidio di democrazia e coesione sociale: investire sulle politiche giovanili integrate, sulla cittadinanza responsabile e sul dialogo tra le generazioni significa rafforzare la fiducia nelle istituzioni e costruire comunità più inclusive, consapevoli e solidali”.Il protocollo avrà durata biennale e potrà essere rinnovato.