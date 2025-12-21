Cina: Chef italiano Francesco Sanna fonde sapori italiani e cinesi a Chongqing

(Adnkronos) – 21 Dicembre 2025_ A Chongqing, nel sud-ovest della Cina, lo chef italiano Francesco Sanna ha creato una pizza innovativa che unisce la cucina italiana con i sapori locali cinesi, utilizzando peperoncini tipici e pollo speziato alla maniera di Chongqing. Originario della Sardegna, Sanna lavora presso l'hotel Niccolo, il cui nome rende omaggio a Niccolo Polo, padre di Marco Polo, simbolo del legame storico tra Italia e Cina. Lo chef ha vissuto in Cina per oltre sedici anni, esplorando la diversità culinaria del Paese e adattandosi ai gusti locali, promuovendo uno scambio culturale basato sul rispetto delle tradizioni. La sua cucina combina tecniche italiane con ingredienti cinesi, offrendo anche piatti mediterranei autentici come la pasta al tartufo e la paella valenciana. Lo riporta chinaview.cn. Questa esperienza culinaria testimonia il crescente interesse e la profonda conoscenza reciproca tra Italia e Cina nel campo gastronomico e culturale. Fonte: http://chinaview.cn

