Caltanissetta, tre nuove assunzioni al Comune: sempre più risorse al servizio dei cittadini

Il Comune di Caltanissetta accoglie nuova linfa grazie all’arrivo di nuove risorse umane.

A firmare i contratti di assunzione a tempo pieno e indeterminato alla presenza, tra gli altri, del sindaco Walter Tesauro, dall’assessore alle risorse umane Matilde Falcone, della Giunta comunale e del presidente del consiglio comunale Gianluca Bruzzaniti, sono stati Gaetano D’Anna, Vincenzo Naro e Domenico Gabriele Rosario Siciliano.









Due dei nuovi assunti occuperanno il ruolo di istruttore finanziario, area degli istruttori, come previsto nel piano assunzionale 2025 e individuati mediante scorrimento di graduatoria di merito. Il terzo occuperà il ruolo di operatore ed è stato reclutato mediante avviamento al lavoro del Centro per l’Impiego di Caltanissetta.

Il Sindaco Tesauro e l’assessore Falcone hanno assicurato il pieno sostegno ai nuovi dipendenti.

“Vogliamo rivolgere ai neo assunti un sincero augurio di buon lavoro con l’auspicio che si tengano sempre in primo piano i bisogni delle persone – ha dichiarato il sindaco Walter Tesauro -. I cittadini, nei nostri confronti, hanno molte aspettative e il nostro dovere è quello di dare risposte certe ed efficaci”.

“Queste assunzioni, arrivate ormai a 38 dal nostro insediamento, sono frutto di un lavoro di squadra e di sinergia – ha dichiarato l’assessore alle risorse umane Matilde Falcone-. Noi preferiamo usare il termine <<risorse umane>> piuttosto che <<personale>> perché siamo convinti che ogni dipendente comunale operi nell’interesse del cittadino e delle sue necessità”.

A dare il benvenuto ai nuovi assunti è intervenuto anche il presidente del Consiglio Comunale Gianluca Bruzzaniti: “Il Comune di Caltanissetta è la casa di tutti i nisseni. Queste nuove risorse permetteranno di arricchire gli uffici comunali che, negli ultimi anni, hanno visto un ridimensionamento numerico per i molti dipendenti che hanno raggiunto l’età pensionabile. Queste assunzioni, arricchite da quelle già effettuate nell’ultimo anno trascorso, permetteranno di rafforzare la macchina amministrativa garantendo un vantaggio qualitativo per l’intera collettività”.

La giornata si è conclusa con una stretta di mano che suggella l’inizio di un percorso che sarà certamente ricco di soddisfazioni professionali e, sempre, con uno sguardo rivolto ai cittadini e alla qualità dei servizi a loro dedicati.