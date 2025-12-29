Caltanissetta tra emozioni e magia con l’evento finale del progetto “Natale in Centro Storico”

Come in una fiaba, si è svolto ieri sera l’evento finale del progetto per bambini e famiglie “Natale in Centro Storico”, promosso e sostenuto dall’Assessorato alle Politiche sociali e giovanili e dall’Assessore Ermanno Pasqualino, nella magica cornice del cortile della Biblioteca Scarabelli, trasformato per l’occasione in un luogo incantato, tra luci soffuse e magia. Il progetto, durato in tutto quattro giorni, nella serata conclusiva di ieri ha registrato la presenza di circa 60 bambini e delle rispettive famiglie. Tra biscotti fragranti, pop corn appena scoppiati, nuvole di zucchero filato, spettacolo di magia e Truccabimbi, la serata è stata un vero e proprio inno alla spensieratezza. A rendere l’atmosfera ancora più speciale ci hanno pensato la fantasia e l’energia dello staff di Watanka! APS, insieme all’animazione magica di Giorgia D’Angelo e del suo staff, capaci di coinvolgere e fare sognare ad occhi aperti grandi e piccoli in un clima di festa autentica. Fondamentale la collaborazione tra APS Watanka!, i giovani dell’associazione Copiosa Redenzione e DG Animazione, realtà che hanno lavorato fianco a fianco con un obiettivo comune: regalare sorrisi e costruire ricordi felici per i bambini. Il progetto “Natale in centro storico” si chiude così, lasciando però aperta una speranza condivisa: che questa sinergia possa diventare una buona pratica da ripetere e ampliare, coinvolgendo sempre più realtà del terzo settore e continuando a investire in iniziative capaci di mettere al centro le persone, la comunità e, soprattutto, la felicità dei più piccoli.