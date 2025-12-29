Salute

Caltanissetta tra emozioni e magia con l’evento finale del progetto “Natale in Centro Storico”

Redazione 3

Caltanissetta tra emozioni e magia con l’evento finale del progetto “Natale in Centro Storico”

Lun, 29/12/2025 - 10:48

Condividi su:

Come in una fiaba, si è svolto ieri sera l’evento finale del progetto per bambini e famiglie “Natale in Centro Storico”, promosso e sostenuto dall’Assessorato alle Politiche sociali e giovanili e dall’Assessore Ermanno Pasqualino, nella magica cornice del cortile della Biblioteca Scarabelli, trasformato per l’occasione in un luogo incantato, tra luci soffuse e magia. Il progetto, durato in tutto quattro giorni, nella serata conclusiva di ieri ha registrato la presenza di circa 60 bambini e delle rispettive famiglie. Tra biscotti fragranti, pop corn appena scoppiati, nuvole di zucchero filato, spettacolo di magia e Truccabimbi, la serata è stata un vero e proprio inno alla spensieratezza. A rendere l’atmosfera ancora più speciale ci hanno pensato la fantasia e l’energia dello staff di Watanka! APS, insieme all’animazione magica di Giorgia D’Angelo e del suo staff, capaci di coinvolgere e fare sognare ad occhi aperti grandi e piccoli in un clima di festa autentica. Fondamentale la collaborazione tra APS Watanka!, i giovani dell’associazione Copiosa Redenzione e DG Animazione, realtà che hanno lavorato fianco a fianco con un obiettivo comune: regalare sorrisi e costruire ricordi felici per i bambini. Il progetto “Natale in centro storico” si chiude così, lasciando però aperta una speranza condivisa: che questa sinergia possa diventare una buona pratica da ripetere e ampliare, coinvolgendo sempre più realtà del terzo settore e continuando a investire in iniziative capaci di mettere al centro le persone, la comunità e, soprattutto, la felicità dei più piccoli. 

Primo Piano

il Fatto Siciliano

Cronaca

banner italpress istituzionale banner italpress tv

Attualità

Politica

Rassegna Stampa

Dalla Provincia

Necrologi di Caltanissetta