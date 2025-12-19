Caltanissetta, studenti dell’IISS “Luigi Russo” partecipano alla Giornata dell’Avvocatura Nissena con il progetto “Dire e Contraddire”

Il 13 dicembre, nella splendida cornice del Teatro Regina Margherita di Caltanissetta si è svolta la Giornata dell’Avvocatura nissena, durante la quale sono stati premiati gli avvocati del foro di Caltanissetta con 25,40,50 anni di professione. A seguire gli alunni dell’IISS Luigi Russo, diretto dal Dirigente Scolastico Prof.ssa Maria Rita Basta, Fiocco Aurora, Germana Anzalone, Martina Garzia, Omar Ndoye e Surdo Sofia, hanno rappresentato passaggi significativi della sentenza della Corte di Cassazione che ha negato il risarcimento della lesione del diritto alla vita delle vittime della strage di Ustica. L’attività performativa rientra nell’ambito del progetto “Dire e Contraddire” indetto dal Consiglio nazionale Forense. Gli studenti, guidati dagli avvocati Antonella Macaluso, Antonino Salomone, Mimma Latorre, Nuccia Chiarenza, referente d’istituto del progetto e dalla dott.ssa Stefania Zigarella nella realizzazione del progetto hanno preso anche spunto dal libro “Guarda cos’è” di Michele Cucuzza e Daniele Osnato, il cui pregio sta nell’aver dato una voce alle vittime perché non siano dimenticate.