Caltanissetta, studenti dell’I.I.S. “A. Volta” incontrano il medico chirurgo Giuseppe Virzì

Un evento formativo di profondo spessore quello svoltosi martedì 2 dicembre presso la sala biblioteca dell’I.I.S. “A. Volta”, in cui il dottore Giuseppe Virzì, medico chirurgo esperto in chirurgia robotica, ha incontrato i novanta studenti frequentanti le tre annualità del liceo a curvatura biomedica. In questo primo incontro il dott. Virzì insieme alla sua équipe, formata dai dottori Enrico Falzone, Ermanno Grossi e Antonio Sciortino, ha trattato alcune tecniche della chirurgia generale, come quelle mininvasive, soffermandosi sulla chirurgia laparoscopica e su quella robotica, approfondendole dal punto di vista anatomico. Molto interessante per gli studenti anche la parte finale dell’incontro, in cui il dott. Virzì ha relazionato sull’uso dell’Intelligenza artificiale in ambito medico-chirurgico. Una sorta di “lectio magistralis” generale e propedeutica ai futuri incontri, che il dott. Virzì terrà con le singole classi del biomedico presso la clinica Regina Pacis di S.Cataldo, incontri durante i quali si prevedono attività di approfondimento relative all’uso della strumentazione della chirurgia robotica. Il percorso mira dunque a coniugare teoria e pratica, introducendo gradatamente i giovanissimi aspiranti medici a vivere esperienze sul campo, guidati da professionisti di chiara fama.

L’attività, fortemente sostenuta dal Dirigente scolastico Vito Parisi, è coordinata dalla docente Giusi Lima, responsabile dell’orientamento in uscita e dei P.C.T.O. ossia dei percorsi finalizzati all’orientamento professionali degli studenti ed è stata realizzata dalla sinergia delle docenti di Scienze Luigia Asaro, Alessandra Averna, Marina Miccichè ed Enza Nicosia. Un’opportunità formativa preziosissima per gli allievi che, già dalla classe terza, hanno scelto di frequentare il percorso liceale a curvatura biomedica, opzione molto richiesta e attivata presso il “Volta” già dall’A.S. 2018/2019: grazie ad un protocollo d’intesa tra il Ministero dell’Istruzione e la Federazione Nazionale dell’Ordine dei Medici, dei Chirurghi e degli Odontoiatri, l’iter biomedico prevede un’aggiunta, in orario extracurriculare, di 50 ore di Biologia per ogni anno del triennio.Del monte ore annuale, 20 sono dedicate a lezioni teoriche, tenute dai Docenti di biologia; altre 20 sono dedicate a lezioni impartite da Medici individuati dall’ Ordine dei Medici di Caltanissetta, mentre 10 ore sono dedicate ad un autentico tirocinio sul campo, con visite guidate presso ambulatori,ospedali e laboratori di analisi. Il potenziamento si propone di favorire la costruzione di una solida base culturale di tipo scientifico e di un efficace metodo di apprendimento, utili per l’accesso alle facoltà universitarie medico-sanitarie, accesso regolato da quest’anno dal cosiddetto “semestre filtro”, temutissimo dagli studenti e condizionato dal superamento degli esami di Chimica, Biologia e Fisica.