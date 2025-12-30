Caltanissetta. Scomparsa di Giancarlo La Rocca, il cordoglio dell’on. Scuvera

“Ho appreso con sincero dispiacere la notizia della scomparsa di Giancarlo La Rocca, segretario cittadino del Partito Democratico di Caltanissetta. In questo momento di profondo dolore desidero esprimere le mie più sentite condoglianze alla famiglia e a tutti gli iscritti e dirigenti del Partito Democratico, colpiti da una perdita che segna la vita politica e civile della città. Al di là delle differenti appartenenze politiche, la scomparsa di una persona impegnata nella vita pubblica rappresenta sempre un momento di raccoglimento e rispetto, nel riconoscimento del valore del confronto democratico e dell’impegno profuso al servizio della comunità. Alla famiglia di Giancarlo La Rocca e a quanti gli hanno voluto bene rivolgo un pensiero di sincera vicinanza e partecipazione al dolore.” Così in una nota il deputato regionale di FdI Totò Scuvera.