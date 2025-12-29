Caltanissetta. Scomparsa di Giancarlo La Rocca, il cordoglio dell’Amministrazione comunale. Tesauro: “Presenza riconosciuta nel panorama politico e civile cittadino”

Il sindaco di Caltanissetta, Walter Tesauro, esprime profondo cordoglio, a nome proprio e dell’intera Amministrazione comunale, per la scomparsa di Giancarlo La Rocca, segretario cittadino del Partito Democratico.

«La notizia della sua morte colpisce profondamente la nostra comunità – dichiara il sindaco Tesauro –. Giancarlo La Rocca ha rappresentato una presenza costante e riconosciuta nel panorama politico e civile cittadino, portando avanti il proprio impegno con senso di responsabilità, rispetto delle istituzioni e attenzione al bene collettivo».

«Nel corso degli anni – prosegue il sindaco – ha partecipato attivamente al dibattito pubblico e al confronto democratico, offrendo il proprio contributo con passione e competenza. Al di là delle naturali differenze politiche, oggi resta il valore umano di una persona che ha creduto nella partecipazione e nella vita civica come strumenti di crescita per la città».

«In questo momento di dolore – conclude il sindaco Tesauro – desidero esprimere, a nome mio personale e dell’Amministrazione comunale di Caltanissetta, la più sincera vicinanza alla famiglia, ai suoi affetti e alla comunità del Partito Democratico cittadino».