Caltanissetta, progetto “Sei Pazza”: consegnate le maglie dipinte a mano ai centri antiviolenza in sinergia con la cooperativa Etnos

Il progetto “Sei Pazza”, nato per trasformare le ferite della violenza verbale in un manifesto di forza, ha celebrato un momento fondamentale della sua missione sociale. Presso l’Aut Cafè, si è svolta la cerimonia di consegna delle maglie dipinte a mano destinate a due centri antiviolenza, grazie alla preziosa collaborazione con la Cooperativa Etnos.

L’iniziativa, che utilizza le maglie come veicolo di sensibilizzazione, ha così tradotto l’atto creativo in sostegno tangibile per le donne che affrontano il difficile percorso di uscita dalla violenza.

Un Gesto di Solidarietà Guidato da Barbara Messineo. La consegna è stata curata personalmente da Barbara Messineo, promotrice e ideatrice del progetto “Sei Pazza”. La sua presenza ha sottolineato l’importanza dell’impegno personale e della volontà di trasformare l’arte in un’azione con impatto sociale.

“Il nostro obiettivo non è solo far parlare di violenza verbale,” ha dichiarato Barbara Messineo “, ma fornire strumenti reali a chi combatte ogni giorno per la libertà e la dignità delle donne.”

Simona Mangione e Cooperativa Etnos: La Rete di Supporto. A ricevere le maglie, in rappresentanza dei due centri antiviolenza, è stata Simona Mangione, figura attiva e cruciale nel coordinamento dei servizi di supporto. La sua partecipazione, ospitata negli spazi accoglienti dell’Aut Cafè, ha evidenziato l’efficacia delle sinergie tra iniziative private e la rete territoriale.

La collaborazione con la Cooperativa Etnos è stata determinante per conoscere le storie di tante donne che hanno subito violenza e oggi hanno un valido aiuto e supporto.

Simona Mangione ha espresso la sua gratitudine: “Questi doni sono più che un semplice sostegno materiale; sono un messaggio di speranza che arriva direttamente alle donne che assistiamo. L’obiettivo è aiutare le donne a riconoscere l’abuso, che sia fisico, psicologico o verbale, è il primo atto di coraggio che puoi fare per te stessa. È un passo enorme, siamo qui per dare un aiuto ed esserci. in questo modo, attraverso l’impegno di tutti, rinforza la fiducia nel cambiamento e nella solidarietà.”

“Sei Pazza”: Da Manifesto a Sostegno Concreto. Il progetto “Sei Pazza” continua a diffondere il suo messaggio di empowerment attraverso la maglia con le scritte come “Sei pazza” e l’immagine della scarpa rossa, ribaltando il significato di un’offesa in un simbolo di resistenza.

Questa consegna rappresenta un punto per andare avanti oltre la giornata mondiale. L’iniziativa dimostra che l’attivismo può essere veicolato con strumenti creativi e che la battaglia contro la violenza di genere, anche nella sua forma verbale, è una responsabilità collettiva.