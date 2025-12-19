Caltanissetta. Piscina comunale, il Circolo Territoriale di Fratelli d’Italia: “Rappresenta una vittoria della politica del fare e della concretezza amministrativa”

Il Circolo Territoriale di Fratelli d’Italia Caltanissetta esprime profonda soddisfazione e rivolge un plauso convinto all’Amministrazione guidata dal Sindaco Walter Tesauro per la firma dell’accordo di transazione che pone fine al lungo e tortuoso contenzioso sulla piscina comunale, garantendo finalmente certezze sulla riapertura dell’impianto prevista per la primavera del 2026. Questo risultato rappresenta una vittoria della politica del fare e della concretezza amministrativa, dimostrando come la serietà e la determinazione del centrodestra siano in grado di sciogliere nodi che per anni hanno tenuto in ostaggio servizi essenziali per la nostra comunità. È doveroso sottolineare come questa operazione restituisca dignità a Caltanissetta capoluogo, riparando ai danni di una stagione politica, quella dell’amministrazione Gambino, caratterizzata da un immobilismo cronico e da una staticità che hanno privato i cittadini di un diritto fondamentale allo sport e al benessere. Appare oggi quanto mai singolare, se non del tutto fuori luogo, osservare l’ex primo cittadino tentare di ritagliarsi uno spazio di protagonismo sui social network riguardo a una vicenda che, nei fatti, lo ricorderà purtroppo come il sindaco della passività e della rassegnazione. Mentre la precedente giunta si limitava a gestire l’ordinario senza mai affrontare le criticità strutturali, l’Amministrazione Tesauro, con il supporto degli assessori, degli uffici e di un Consiglio Comunale che ha dimostrato maturità istituzionale votando l’atto all’unanimità, ha trasformato le promesse in realtà tangibili. Fratelli d’Italia continuerà a vigilare e a sostenere con forza questo percorso di rinascita cittadina, fiera di un’amministrazione che risponde al degrado del passato con i fatti e con una programmazione seria, restituendo alla collettività un luogo di inclusione e socialità troppo a lungo negato.