Caltanissetta, l’A.s.d Dragon Academy Group premiata dal CONI: quando lo sport diventa comunità

La Stella di Bronzo al Merito Sportivo CONI conferita alla A.S.D. Dragon Academy Group riconosce un percorso che negli anni ha saputo unire risultati sportivi, valore educativo e impegno sociale, diventando un punto di riferimento per il territorio.

Il 2025 è stato un anno intenso e significativo: accanto ai successi agonistici, la Dragon Academy Group ha continuato a costruire uno sport che accompagna le persone dai più piccoli ai più grandi, trasformando la palestra in un luogo di crescita umana, di fiducia e di responsabilità.

Alla guida di questo cammino c’è il Maestro Calogero Palmeri, riferimento sportivo e umano dell’Accademia, affiancato da uno staff che ogni giorno lavora per portare lo sport oltre la competizione, dentro la comunità. Durante la cerimonia è stato inoltre conferito a Elisa Iannello un riconoscimento per i prestigiosi risultati sportivi conseguiti, espressione di un percorso personale che riflette i valori dell’Accademia.

Cuore pulsante di questo impegno è il progetto Fight for Life, che ha trasformato lo sport in un messaggio di resilienza e consapevolezza. Insieme all’evento di beneficenza per la prevenzione oncologica, alla colonia sportiva estiva con oltre 200 bambini, ai progetti nelle scuole, alle attività di inclusione sportiva per persone con disabilità e alle numerose iniziative sociali, la Dragon Academy Group ha reso concreto il valore educativo dello sport come strumento di integrazione e crescita collettiva.

La Stella di Bronzo al Merito Sportivo CONI non rappresenta un punto di arrivo, ma la conferma di una visione chiara: uno sport che forma persone, costruisce comunità e lascia un segno duraturo nel tessuto sociale e culturale del territorio.

Ringraziando il territorio per il riconoscimento ricevuto, la A.S.D. Dragon Academy Group augura a tutti buone feste e un felice anno nuovo.