Caltanissetta, inaugurato il presidio fisso di sicurezza in centro storico: il chiosco affidato ad ANPS e ANC

Mar, 23/12/2025 - 13:51

Questa mattina il Sindaco di Caltanissetta Walter Tesauro ha ufficialmente consegnato il chiosco che si trova in corso Vittorio Emanuele, all’incrocio con via Crispi e via XX Settembre, alle associazioni di volontariato ANPS (associazione nazionale Polizia di Stato) e ANC (Associazione Nazionale Carabinieri).

Un passaggio ufficiale sancito alla presenza Prefetto Licia Messina, del Questore Pinuccia Albertina Agnello, del Comandante Provinciale della Guardia Finanza Stefano Gesuelli e di una rappresentanza della Giunta Comunale.

La struttura verrà utilizzata come punto di appoggio per i volontari impegnati nelle attività condivise con l’amministrazione comunale a supporto della Polizia municipale e di tutte le forze dell’ordine.

“Ringrazio per la presenza e la fattiva collaborazione la signora Prefetto e la Signora Questore per aver sposato da subito l’idea di questo presidio fisso in centro storico – ha dichiarato il sindaco Walter Tesauro all’inaugurazione -. E ringrazio, naturalmente, le associazioni ANPS e ANC per essersi assunte questo impegno nei confronti della cittadinanza. La loro presenza fungerà da deterrente e avrà, grazie alla divisa, un immediato elemento di riconoscimento per chi avrà necessità. Un supporto per tutti e con particolare attenzione a chi vive situazioni di fragilità, come possono essere i minori o gli anziani. La Polizia Municipale e tutte le forze dell’ordine saranno sempre a disposizione per accogliere le istanze e le segnalazioni che arriveranno dai volontari per intervenire tempestivamente in caso di necessità. Non si tratta di un’alternativa al regolare servizio e attività di controllo ma di un rafforzamento della presenza nel territorio urbano”.

Fin dall’insediamento, uno degli obiettivi della Giunta comunale è stato quello di aumentare la partecipazione in centro storico. Tutto questo può avvenire aumentando la percezione di sicurezza dei cittadini. Le associazioni di volontariato ANPS e ANC, in questo contesto, collaboreranno con le forze dell’ordine e si coordineranno per garantire una partecipazione costante allertando tempestivamente in caso di necessità per un opportuno e necessario intervento.

L’attività condivisa nella convenzione siglata nei giorni scorsi prevede una presenza di prossimità, di osservazione , segnalazione e supporto civico, con una vigilanza a piedi nel tessuto urbano del centro storico, supporto e accompagnamento a chi ne avrà bisogno, oltre che un’utile e tempestiva segnalazione al Comando di Polizia Municipale, rispetto eventuali segnalazioni di degrado o anomalie di vario genere.

Un ringraziamento per l’impegno assunto è arrivato anche dal Prefetto Licia Messina che ha ribadito l’entusiasmo manifestato da tutte le Istituzioni quando il Comune di Caltanissetta ha avanzato questa proposta e la disponibilità a collaborare con l’ente per la scrittura di una convenzione che fosse realmente efficace. Una manifestazione di fiducia è stata rivolta anche alle associazioni di volontariato presenti in questa convenzione. “Siete dei bellissimi esempi di cittadinanza attiva. Il vostro ruolo sarà quello di tramite tra i cittadini e le forze dell’ordine, un punto di riferimento intermedio che, grazie alla divisa, infonderà fiducia tra i passanti permettendo di accostarsi a voi senza timore. L’auspicio è quello di far tornare il centro storico di Caltanissetta agli antichi splendori del passato e questo presidio fisso rientra nella visione strategica che proietta verso questo obiettivo”.

