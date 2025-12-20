Caltanissetta, in esclusiva regionale “Natale in Casa Cupiello” con Luca Saccoia: appuntamento il 28 dicembre al Teatro Rosso di San Secondo

Caltanissetta ospita in esclusiva regionale una delle produzioni teatrali più acclamate degli ultimi anni. Domenica 28 dicembre 2025, alle ore 19:00, il Teatro Rosso di San Secondo accoglierà Natale in Casa Cupiello di Eduardo De Filippo, interpretato da Luca Saccoia e diretto da Lello Serao, per l’unica data siciliana dello spettacolo inserita nella stagione La Bella Stagione, diretta da Alessandra Falci.

Lo spettacolo, nato da un’idea di Vincenzo Ambrosini e Luca Saccoia, è prodotto da Teatri Associati di Napoli / Teatro Area Nord e Interno5, con il sostegno della Fondazione Eduardo De Filippo e del Teatro Augusteo. La tappa nissena si inserisce all’interno di una tournée nazionale che attraversa alcuni dei più importanti teatri italiani, tra cui, per il secondo anno consecutivo, il Teatro San Ferdinando di Napoli, storico spazio eduardiano oggi diretto artisticamente da Roberto Andò.

Questa versione di Natale in Casa Cupiello propone un originale viaggio nell’universo eduardiano: un solo attore, Luca Saccoia, mantiene fede al testo originale interpretando tutti i personaggi, interagendo con sette pupazzi manovrati a vista e con un articolato mondo di figure animate. Ne nasce un presepe umano fatto di memoria, ironia e malinconia, capace di restituire la forza emotiva del testo e, al tempo stesso, aprire nuove prospettive di lettura.

Immerso nel teatro di figura, Saccoia rivive e fa rivivere il “Natale” che da oltre novant’anni accompagna generazioni di spettatori, trasformando i personaggi della famiglia Cupiello in figure che tornano ciclicamente, come pastori del presepe, a raccontare desideri, sogni e fragilità di un’umanità senza tempo. Un allestimento che rinnova la tradizione eduardiana con grazia, invenzione e una forte potenza visiva.

Lo spettacolo ha ottenuto importanti riconoscimenti a livello nazionale, tra cui il Premio Fratelli De Filippo 2025 con un riconoscimento speciale a Luca Saccoia, il Premio ANCT 2023 come miglior spettacolo della stagione, il Premio Hystrio-Twister 2024 come spettacolo più amato dal pubblico e il Premio Ubu 2023 per i migliori costumi firmati da Federica Del Gaudio.

Grazie al linguaggio visivo, alla presenza dei pupazzi e alla dimensione favolistica dell’allestimento, lo spettacolo si rivolge a un pubblico ampio e trasversale, risultando adatto anche ai più piccoli e offrendo alle nuove generazioni un emozionante incontro con l’universo di Eduardo De Filippo, fatto di stupore, poesia e meraviglia.

I posti sono in via di esaurimento.

Info e prenotazioni:

Domenica 28 dicembre 2025 – ore 19:00

Teatro Rosso di San Secondo – Caltanissetta

Tel. 328 5880889