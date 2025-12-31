Caltanissetta, il quartiere Provvidenza diventa borgo natalizio tra Natività, comunità e solidarietà

Sono state giornate di festa e solidarietà quelle vissute nel quartiere Provvidenza di Caltanissetta, trasformato per l’occasione in un vero e proprio borgo natalizio grazie a “Una Stella nel Borgo – Il Dono del Natale”, manifestazione inserita nel calendario degli appuntamenti di Caltanissetta Città del Natale promossi dall’Amministrazione comunale.

Al centro dell’iniziativa, la riscoperta del senso più autentico della Natività, raccontata attraverso una rappresentazione dal valore universale, ambientata in uno dei quartieri più antichi e multiculturali della città. Un luogo in cui storie e culture diverse convivono quotidianamente, rendendo il messaggio ancora più potente: il Natale come tempo di accoglienza, condivisione e comunità.

Per i visitatori non solo la possibilità di osservare la scena, ma anche di viverla in prima persona, indossando gli abiti di Maria e Giuseppe e diventando parte integrante del racconto della Natività. Un coinvolgimento spontaneo che ha trasformato lo spazio urbano in un luogo di relazione e partecipazione.

L’iniziativa è stata anche occasione per riscoprire il quartiere Provvidenza attraverso percorsi guidati in bicicletta, alla scoperta della storia e degli aspetti meno conosciuti di una delle aree più antiche della città.

Ampio spazio è stato dedicato alla solidarietà concreta, con la prima consegna dei giocattoli raccolti durante la campagna Ri-Giochi@mo, promossa dal Comitato di Caltanissetta della Croce Rossa Italiana. Un progetto che ha coinvolto le scuole del capoluogo nisseno e quelle di Palermo, Catania e Comiso, dando vita a una raccolta straordinaria di giocattoli usati ma in ottimo stato, destinati alla beneficenza.

L’iniziativa è stata resa possibile anche grazie al sostegno dei main sponsor, che hanno creduto nel valore sociale e culturale del progetto: EVE, Edil Maggio, il Distretto degli Agrumi e le aziende partner, che hanno affiancato l’organizzazione contribuendo in modo concreto alla riuscita dell’evento e alle attività solidali collegate.

È anche così che il Natale prende forma: attraverso gesti semplici, una comunità che sceglie di condividere e una rete di soggetti pubblici e privati che lavorano insieme, senza retorica, ma con la forza dei fatti.

Con Una Stella nel Borgo – Il Dono del Natale, Caltanissetta saluta il 2025 rinnovando il senso più autentico delle feste: esserci, insieme.