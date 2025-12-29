Caltanissetta, il Comune segnala una truffa via WhatsApp: “L’URP non invia nessun messaggio”

Il Comune di Caltanissetta segnala una truffa telefonica che sta arrivando in questi ultimi giorni a diversi cittadini. Agli ignari utenti, un contatto sconosciuto, si presenta come l’URP di Caltanissetta invitando a chiamare un numero telefonico che, però, solo dopo aver contattato si scopre essere a pagamento e preleva il credito telefonico. Al numero di telefono arriva il seguente messaggio: “Si prega di ricontattare con urgenza i nostri uffici URP Ufficio Pubbliche Relazioni al numero 8938939969 per importanti comunicazioni che la riguardano”. Il contatto indicato nel messaggio, però, non è un numero del Comune di Caltanissetta e non arriva da un numero riferibile al Comune di Caltanissetta. Il Comune di Caltanissetta, inoltre, informa la cittadinanza che l’URP non invia alcun messaggio via WhatsApp e invita a non rispondere né richiamare il numero indicato ma procedere eliminandolo e bloccando il contatto.