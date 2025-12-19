Caltanissetta, I.C.S. “Leonardo da Vinci”: un Natale con la musica nel cuore tra sorrisi e iniziative didattiche

Una scuola ad indirizzo musicale favorisce e realizza la nobile e virtuosa fruizione della musica, con il suo linguaggio universale, che in diverse occasioni si esprime e si concretizza con l’impegno dei docenti di strumento musicale e degli alunni piccoli musicisti che si esibiscono in occasione delle festività natalizie 2025. Non solo la musica è la protagonista in una scuola che fruisce e produce cultura.

La scuola è ricca di fantasia e colora il mondo con i disegni, i giochi, gli odori e i sapori, i cunta, le danze, le recite, le letture di poesie e di storie, patrimonio di competenze educative e umane: la rappresentazione di una realtà variegata, diversa e plurale.

All’I.C.S. “Leonardo da Vinci”, guidato con sensibilità culturale dalla dirigente scolastica prof.ssa Alessandra Camerota, L’Europa dei popoli e della musica è diventata realtà concreta e premiante per spirito di appartenenza e di civiltà riconosciuta dai docenti, dagli alunni e dalle famiglie.

Grazie alle iniziative didattiche che sono state realizzate, a conclusione delle attività scolastiche e in prossimità della pausa natalizia, si è potuto manifestare il desiderio comune della comunità educante di augurare pace e prosperità alle famiglie e alla intera cittadinanza di appartenenza.

Un ricco programma di iniziative ha visto il coinvolgimento di tutti i plessi e di tutti gli ordini di scuola dell’Istituto comprensivo “Leonardo da Vinci”.

Tutti i bambini della scuola dell’Infanzia (“Madonna di Fatima”, “Madre Teresa di Calcutta”, “Luigi Pirandello” di Campofranco e “Sen. G. Mormino” di Sutera), hanno immaginato un “Natale a colori” e si sono esibiti, come da programma previsto, con balletti, canti, ascoltato storie e condivisi momenti speciali insieme: “Un piccolo seme di bontà che cresce quando ci impegniamo a volerci bene, a condividere la bontà dei gesti, ad aiutarci e a comportarci con gentilezza nella vita di tutti i giorni”.

Al plesso “Padre Pino Puglisi”, gli insegnanti della scuola primaria si sono riproposti di affrontare un percorso volto alla valorizzazione delle tradizioni e del patrimonio culturale immateriale del nostro territorio: ⁠il 2 dicembre “Impastando il Natale”, “I dolci dei nostri nonni (alla scoperta della storia e della tradizione culinaria che ci sta dietro), a cura del panificio “l’arte del pane” di Genco; il 3 e 10 dicembre ⁠I giocattoli di ieri, “li jochi di na vota”, laboratori di giochi di legno a cura di Salvatore Alio; 9 e 16 dicembre “cunti e poesie antichi”, “li cunti” di nonno Franco (lettura ed approfondimento a cura di Franco Maida); il 18 dicembre, alle ore 10,30, i genitori sono stati invitati alla manifestazione finale: rappresentazione “Natale pi ddi veru”, mostra delle “figuredde” e novena mussomelese.

Martedì 16 dicembre, alle ore 17:00, plessi “Padre Pino Puglisi” e “Sacerdote Giuseppe Messina”, gli alunni dell’orchestra della scuola secondaria di primo grado si sono esibiti nel classico “Concerto di Natale”, con l’ensemble strumentale di chitarra, clarinetto, oboe e pianoforte, a cura dei docenti di strumento musicale. A seguire, gli alunni hanno fatto una attenta riflessione sulla gestione delle emozioni e sul significato dei sentimenti – l’amore, la pace e la solidarietà – per un Natale all’insegna della donazione di sé.

Mercoledì 17 dicembre, alle ore 18:00, nell’atrio dell’Istituto “Luigi Pirandello” di Campofranco, ad indirizzo musicale, gli alunni della scuola secondaria di primo grado si sono esibiti nel classico “Concerto di Natale”, con l’ensemble strumentale di chitarra, clarinetto, oboe e pianoforte, a cura dei docenti di strumento musicale. Giovedì 18 dicembre, alle ore 10:00, presso la chiesa di San Francesco, spettacolo dell’infanzia, e alle ore 16:30, esibizione della scuola primaria del plesso “Luigi Pirandello” di Campofranco.

Giovedì 18 dicembre, alle ore 18:30, presso il cinema-teatro “Manfredi”, si è tenuto il “Concerto di Natale 2025”, con l’esibizione della “Leonardo’s Ensemble”, l’orchestra degli alunni della scuola secondaria di primo grado del plesso “Centrale” “Leonardo da Vinci” che hanno eseguito un suggestivo repertorio musicale, a cura dei docenti di strumento musicale. In alcuni brani si sono aggiunti con i flauti e in coro i ragazzi delle classi quinte della scuola primaria di via Madonna di Fatima.

Venerdì 19 dicembre, ore 8:45 e ore 11:00, presso la palestra “Madonna di Fatima”, esibizione spettacolo dell’infanzia e della primaria dei plessi “Madonna di Fatima” e “Sacerdote Giuseppe Messina”, con balletti, recite e canti.

Lo stesso venerdì 19, al plesso “Sen. G. Mormino” di Sutera, alle ore 9:30 è stato presentato dalla scuola primaria uno spettacolo natalizio “Il calendario dell’avvento”, con canti, riflessioni e balletto che hanno raccontato ogni singola giornata evidenziando, volta per volta, i valori di amicizia, pace, amore, fraternità; alle ore 11:00, gli alunni della scuola secondaria di primo grado hanno realizzato la performance “Emozioni in dono” per augurare un buon Natale con “le emozioni, i sentimenti e i veri valori umani, in un’epoca cinica e frettolosa che sembra avere dimenticato cosa significa “essere umani”, sperimentando ciò che ci costituisce con sincera e reale dignità umana”.

Grande soddisfazione per le attività finali svolte è stata espressa dalla dirigente scolastica prof.ssa Alessandra Camerota, sempre presente alle manifestazioni natalizie, che nell’augurare buone feste agli alunni e alle famiglie: “auspica che tutti noi si possa trascorrere un sereno Natale 2025 e un prospero nuovo Anno 2026, nella realistica consapevolezza che finiscano le guerre e che il mondo possa ritrovare una pace duratura e fertile per donare ai bambini e agli adulti la certezza di un futuro migliore”.