Caltanissetta, gli auguri di Natale della cooperativa ConSenso: “Con l’auspicio che questo tempo possa portare rinnovata fiducia nel valore della condivisione”

In occasione delle festività natalizie, la cooperativa sociale ConSenso rivolge alla comunità un sentito augurio di Buon Natale, con l’auspicio che questo tempo possa portare serenità, calore familiare e rinnovata fiducia nel valore della condivisione. Che le feste siano un periodo di pace, salute e vicinanza, soprattutto per chi vive situazioni di fragilità e per chi, ogni giorno, si impegna a costruire un futuro più inclusivo e giusto.

Il 2025 è stato per ConSenso un anno di consolidamento e crescita, ma anche di profonda riflessione sulle prospettive del “Dopo di Noi”, tema centrale per le famiglie e per l’intero territorio, insieme al rafforzamento dei percorsi di inserimento lavorativo. Un tempo di impegno quotidiano che ha dato vita a progetti educativi, percorsi di autonomia, iniziative di inclusione sociale e opportunità lavorative pensate per migliorare concretamente la qualità di vita delle persone con autismo.

Tra le esperienze più significative, si conferma il valore dell’inserimento lavorativo presso il pastificio etico artigianale L’Arte dei Primi, dove giovani e adulti con autismo possono sperimentare competenze, autonomia e partecipazione attiva, contribuendo alla produzione di un bene che è simbolo di tradizione, cura e comunità.

Guardando al futuro, ConSenso rinnova con convinzione il proprio impegno nel costruire percorsi capaci di garantire indipendenza, dignità e continuità di vita alle persone con autismo, attraverso progetti concreti e sostenibili. L’augurio condiviso è che il 2026 possa essere un anno di cambiamento positivo, in cui solidarietà, inclusione reale e nuove progettualità dedicate al “Dopo di Noi” diventino sempre più centrali.

In questa direzione si inserisce il progetto Obiettivo Casa, che proprio all’inizio del nuovo anno diventerà realtà. Un progetto nato per offrire alle persone con autismo un luogo sicuro, accogliente e strutturato, in cui sperimentare autonomia, benessere e qualità di vita. Un percorso che mette al centro la persona, i suoi bisogni, le sue potenzialità e il diritto a una vita adulta dignitosa e autodeterminata. Un passo concreto verso un “Dopo di Noi” reale e tangibile, capace di offrire alle famiglie la possibilità di immaginare un futuro sereno per i propri figli, in un contesto di continuità, stabilità e supporto professionale.

La cooperativa desidera ringraziare le famiglie, gli operatori, le istituzioni, i partner e tutti coloro che, in questi dieci anni, hanno creduto e continuano a credere nel valore di un territorio più accogliente, inclusivo e giusto.

Il cammino continua, insieme.

Perché il valore si sceglie.

La bellezza si difende.

E il futuro, se ha senso, si costruisce solo con gli altri.

Buon Natale e felice anno nuovo dalla cooperativa sociale ConSenso.