Salute

Caltanissetta. Divieto di uso di petardi, botti e fuochi d’artificio pirotecnici dal 30 dicembre al 6 gennaio 2026

Redazione 3

Caltanissetta. Divieto di uso di petardi, botti e fuochi d’artificio pirotecnici dal 30 dicembre al 6 gennaio 2026

Mar, 23/12/2025 - 14:12

Condividi su:

Con Ordinanza n.39 del 19/12/2025, il sindaco ha stabilito il divieto assoluto di uso di petardi, botti, fuochi d’artificio pirotecnici e di qualsiasi tipologia, ancorchè di libera vendita, sull’intero territorio Comunale a partire dal 30 dicembre 2025 e fino al 6 gennaio 2026 in luogo pubblico ed anche in luogo privato, in tale ultimo caso specialmente se possono verificarsi ricadute degli effetti pirotecnici su luoghi pubblici o su luoghi privati appartenenti a terzi al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana.

Un provvedimento volto a tutelare l’incolumità pubblica e a prevenire gravi pericoli che minacciano la sicurezza urbana, nell’ottica di limitare danni materiali al patrimonio pubblico e privato e soprattutto i consueti infortuni che si verificano su tutto il territorio nazionale nel corso della notte di Capodanno e dei giorni di festività successivi.

Le detonazioni, inoltre, determinano anche l’aumento di polveri sottili che contribuiscono ad elevare l’inquinamento atmosferico e rappresentano una seria problematica anche per il benessere degli animali, in quanto il fragore dei fuochi d’artificio e dei materiali esplodenti comporta spesso per gli stessi uno stress uditivo psico-fisico sufficiente a causare anche gravi conseguenze.

Tra le categorie a maggiore rischio in relazione all’incontrollato impiego dei prodotti pirotecnici, inoltrre,vi sono i minori, ai quali deve essere riservata speciale tutela.

È utile evidenziare anche che, fermo restando l’applicazione delle eventuali sanzioni penali e amministrative previste dalle vigenti norme, la violazione della suddetta Ordinanza comporta:

–    l’applicazione dì una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 a Euro 500,00, ai sensi dell’art. 7bis del D.Lgs. n. 267/2000 s.m.i., con facoltà per il trasgressore di estinguere l’illecito mediante il pagamento in misura ridotta della somma di Euro 50,00;

–    la sanzione accessoria della confisca amministrativa dei petardi, dei fuochi d’artificio, ai sensi dell’articolo 20 della legge 24/11/1981, n. 689, previo sequestro cautelare ai sensi dell’art. 13 della citata legge.

Primo Piano

il Fatto Siciliano

Cronaca

banner italpress istituzionale banner italpress tv

Attualità

Politica

Rassegna Stampa

Dalla Provincia

Necrologi di Caltanissetta