Caltanissetta. Carabinieri, il Generale Ubaldo Del Monaco in visita al Comando Provinciale per gli auguri natalizi

Il Comandante della Legione Carabinieri “Sicilia”, Generale di Brigata Ubaldo Del Monaco, si è recato in visita presso il Comando Provinciale di Caltanissetta per il tradizionale scambio di auguri in occasione delle imminenti festività natalizie e di fine anno.

Il Generale Del Monaco è stato accolto presso la caserma “Guccione” dal Comandante Provinciale, insieme agli Ufficiali e a tutti i Comandanti delle Stazioni Carabinieri operanti nel territorio, presidi fondamentali di vicinanza ai cittadini. Presenti all’incontro anche rappresentanti delle Associazioni Professionali a carattere Sindacale e dell’Associazione Nazionale Carabinieri, simbolo del legame indissolubile tra il personale in servizio e quello in congedo, che continua a contribuire al perseguimento del bene comune attraverso attività di volontariato e protezione civile.

Nel rivolgersi ai militari, il Generale Del Monaco ha espresso un sincero ringraziamento per la dedizione quotidiana dei Carabinieri del Comando nisseno. Il suo intervento ha posto l’accento sull’efficacia del contrasto a ogni forma di illegalità -dalla criminalità organizzata a quella comune-, individuando nei servizi di prossimità la vera forza dell’Arma, da interpretare non solo quale strumento di prevenzione, ma come canale privilegiato per consolidare quel rapporto di fiducia e vicinanza con la popolazione, segno distintivo dell’Arma. Ha sottolineato come questa specificità dell’Istituzione si traduca nella capacità di ascolto che i Carabinieri assicurano nel loro operare quotidiano, richiedendo al contempo impegno, esemplarità e grande senso di responsabilità.

In conclusione, il Generale ha formulato i più sentiti auguri per un sereno Natale e un nuovo anno foriero di ulteriori traguardi operativi, riservando un pensiero di profonda gratitudine alle famiglie dei militari, considerate “pilastro silenzioso” che sostiene, con sacrificio e comprensione, la complessa missione quotidiana di ogni Carabiniere.

Al termine della visita, il Comandante Provinciale, nel ringraziare il Comandante della Legione per la costante attenzione e la premurosa vicinanza, ha ricambiato gli auguri esprimendo al Generale la profonda riconoscenza di tutti i militari della provincia.