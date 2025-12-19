Caltanissetta, atleti della sezione di pesistica giovanile delle Fiamme Oro della Polizia incontrano il Prefetto Messina

Gli atleti della sezione di pesistica giovanile delle Fiamme Oro della Polizia di Stato, accompagnati dal Questore della Provincia di Caltanissetta Pinuccia Albertina Agnello, oggi pomeriggio hanno incontrato il Prefetto di Caltanissetta Licia Donatella Messina. I nostri ragazzi, reduci dai Campionati Italiani Assoluti 2025, che si sono svolti il 13 e 14 dicembre scorso a Roma, hanno ricevuto dalle due Autorità i complimenti per i risultati sportivi ottenuti nel corso del 2025. Sotto l’attenta guida di Mirco Scarantino e Maurizio Sardo i nostri ragazzi hanno, infatti, conquistato 4 ori, 2 argenti e ottenuto altri eccellenti piazzamenti. Claudio Scarantino ha conquistato 2 medaglie d’oro, una al Campionato Italiano Assoluto di strappo e lancio e una alla Coppa del Mediterraneo di pesistica, e una medaglia di argento ai Campionati Italiani Assoluti 2025. Ettore Pilato 2 medaglie d’oro, una al Campionato Italiano Assoluto di strappo e lancio e una ai Campionati Italiani Assoluti 2025. Infine, Mattia Riggi ha conquistato una medaglia d’argento al Campionato Italiano Under 17. Un anno costellato di successi sportivi che fanno ben sperare per gli impegni del prossimo anno.