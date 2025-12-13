Caltanissetta 11esima provincia in Italia per l’export negli Stati Uniti (+58,6%), i dati della Cgia di Mestre per la Sicilia

Torna a salire l’export italiano nel mondo ma quello della Sicilia, nei primi nove mesi del 2025, vola e la provincia di Enna ha visto aumentare le vendite del 582,4 % verso gli Stati Uniti (+ 7,7% rispetto ai 9 mesi del 2024), grazie all’agroalimentare (miele, legumi, confetture di frutta, formaggi, funghi). Lo dice l’ufficio studi della Cgia di Mestre. Nei primi tre trimestri di quest’anno, a livello provinciale spiccano gli incrementi di vendita nei mercati internazionali delle merci prodotte a Palermo +160,6 per cento, che è la prima provincia italiana per export nel mondo (in affanno, invece, Caltanissetta -24,2 per cento). Enna è quinta con un + 64,2%, Trapani è tredicesima con + 15, 8 %, Catania è ventesima con +10,3%, poi Agrigento +0,5%. Male vanno Ragusa – 3,1 %, Messina – 3,3%, Siracusa – 19,8 % mentre Caltanissetta è terzultima nella classifica delle 107 province italiane. La provincia nissena però è undicesima in Italia, dopo Messina +63%, per l’export negli Stati Uniti con un + 58,6%. Palermo è diciannovesima con + 16,8%, Agrigento + 6%, Ragusa +2,4%, Trapani + 0,6%, Catania è 80esima con – 13,4%, e ultima in Italia è Siracusa con – 88, 5% (ANSA).