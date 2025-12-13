Bomba carta contro un bar a Siracusa, è il secondo episodio in 48 ore: indagano i Carabinieri

Un nuovo episodio intimidatorio si e’ verificato nella notte a Siracusa: una bomba carta e’ stata fatta esplodere davanti a un bar di via Monteforte, svegliando i residenti della zona. L’allarme e’ scattato immediatamente e sul posto sono intervenuti i Carabinieri. I militari dell’Arma hanno effettuato i rilievi e avviato le indagini. Sono state acquisite le immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nell’area per individuare elementi utili all’identificazione dei responsabili. L’episodio arriva a breve distanza dalla bomba carta alla pasticceria Brancato avvenuta ieri e riaccende le preoccupazioni in citta’. Il sindaco di Siracusa aveva gia’ espresso allarme per il ripetersi di atti intimidatori dopo mesi di apparente tranquillita’. A destare inquietudine e’ la ravvicinata sequenza di episodi simili. Sono in corso verifiche per accertare eventuali collegamenti tra i fatti. (AGI)