Vigile urbano investito mentre dirige il traffico a Palermo, trasportato in codice rosso all’ospedale Buccheri La Ferla

Un vigile urbano di Palermo è stato investito da un’automobilista mentre svolgeva il servizio di viabilità. Per cause in corso di accertamento, l’agente è stato centrato da un’auto guidata da una donna ed è finito rovinosamente a terra, riportando una ferita alla testa. Sul posto è intervenuto personale del 118 che l’ha trasportato in codice rosso all’ospedale Buccheri La Ferla. Sono in corso i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. (ANSA).