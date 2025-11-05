Truffa bonus edilizi, 4 arresti e sequestro per oltre 5 milioni a Ragusa

Quattro arresti domiciliari da parte dei finanzieri del Comando provinciale di Ragusa nell’ambito di una indagine, coordinata dalla procura iblea, su una truffa coi bonus edilizi. Eseguito anche un decreto di sequestro preventivo di oltre cinque milioni di euro, emesso dal gip del Tribunale. Gli indagati sono accusati di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di frodi a danno del bilancio dello Stato. I particolari dell’operazione verranno resi noti nel corso di una conferenza stampa che si terrà alle 11 al palazzo di giustizia di Ragusa.
di Redazione 3 Mer, 05/11/2025 - 09:38