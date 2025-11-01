Terza Categoria. Sfide infuocate tra Montedoro e Acquaviva e tra Real Suttano e Caterinese 2023

Fermi i campionati di Prima e Seconda categoria, domenica 2 novembre si disputa il campionato di Terza Categoria, giunto alla sua seconda giornata. La Polisportiva La Riesina sfida il Sutera che, nella prima giornata, ha nettamente battuto il Real Suttano. Impegno casalingo per il Bompensiere Family contro il forte Delia, mentre il Club Calcio Campofranco 2025 affronta in casa gli agrigentini del Tre Torri Campobello.
A completare il quadro delle gare della 2^ di campionato, c’è la bella sfida tra Montedoro e Acquaviva (nella foto) che, come si ricorderà, lo scorso anno decise i play off di Terza Categoria con la promozione del Montedoro che ha poi rinunciato al titolo di categoria superiore.
Infine, chiude la seconda di campionato la sfida tra Real Suttano e Caterinese 2023 che si annuncia come un derby infuocato nel quale non mancheranno le sorprese. Tutte le gare, tranne La Riesina – Sutera che si disputa alle 10,30, si giocheranno alle 14,30.