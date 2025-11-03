Tennistavolo. In crescita i talenti del vivaio del Tennistavolo Caltanissetta – Terranova

Si è svolto a Piedimonte Etneo, in provincia di Catania, un concentramento regionale giovanile di Tennistavolo che ha messo in luce la crescita del vivaio del Tennistavolo Caltanissetta Terranova.

Nell’under 13 maschile ha trionfato nettamente il nostro gioiellino Andrea Alongi che ha vinto tutte le partite per 3 set a zero , sbarazzandosi in finale di un valido Federico Patanè ( 11-9 11-8 11-6 ).

Nell’under 17 maschile Andrea La Corte si è fermato ai quarti di finale, confermando comunque una costante crescita tecnica che lo sta portando a disputare un ottimo campionato di serie D/2.

L’under 17 femminile ha visto in campo l’esordiente Sofia Carollo, che dopo pochi mesi di attività , sotto la guida attenta di Paolo Alongi, ha favorevolmente impressionato e ancorchè uscita sconfitta dal torneo ha dimostrato un grande potenziale.

Chiudiamo, infine, con un nisseno che attualmente gioca con l’Ausonia Enna in C/1, ma che è cresciuto nel vivaio del Tennistavolo Caltanissetta, dove ha disputato tutti i campionati a partire dalla serie D/2, D/1 e C/2 Simone Giacone, che ha vinto il torneo under 21 con quattro vittorie su quattro gare.