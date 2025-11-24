Sicilia, Anas: per veicolo in fiamme chiuso un tratto della SS193 ad Augusta

A causa di un veicolo in fiamme, è al momento chiusa la carreggiata della strada statale 193 “Di Augusta” al km 3,500, nel territorio di Augusta (SR). Sono state istituite temporanee deviazioni in loco. Sul posto sono presenti i Vigili del Fuoco, le Forze dell’Ordine, l’elisoccorso del 118 e le squadre Anas per la gestione dell’evento e per consentire il ripristino della viabilità nel più breve tempo possibile. (foto SiracusaOggi)