Sicilia. Anas, ispezioni delle opere d’arte su A19: chiusure e deviazioni

La prossima settimana lungo l’autostrada A19 “Palermo-Catania” Anas effettuerà alcune ispezioni periodiche delle opere d’arte. Per tale ragione ed in orari notturni, alcuni tratti verranno brevemente interdetti al transito dei veicoli. Lunedì 1° dicembre, nella fascia oraria dalle 22:00 alle 6:00 del giorno successivo, verrà chiusa la carreggiata in direzione Catania tra lo svincolo di Trabia (km 19,900) e lo svincolo di Termini Imerese (km 25,700). Sempre nello stesso tratto ma sul lato opposto, dalle ore 22:00 del 5 dicembre alle ore 6:00 del giorno successivo, la chiusura toccherà alla carreggiata in direzione Palermo tra lo svincolo di Termini Imerese (km 25,700) e lo svincolo di Trabia (km 19,900). Relativamente a questo tratto, i percorsi alternativi previsti sono: durante la chiusura della carreggiata in direzione Palermo sarà possibile uscire allo svincolo di Termini Imerese, immettersi sulla SS113 in direzione Palermo e rientrare in autostrada A19 in corrispondenza dello svincolo di Trabia; durante la chiusura della carreggiata in direzione Catania sarà possibile uscire allo svincolo di Trabia, immettersi sulla SS113 in direzione Messina e rientrare in autostrada A19 in corrispondenza dello svincolo di Termini Imerese. Sono previste ispezioni anche fra il 2 e il 4 dicembre, sempre nella fascia oraria dalle 22:00 alle 6:00 del giorno successivo, che porteranno alle seguenti temporanee chiusure: dal km 103,500 al km 119,700, lungo la carreggiata in direzione Catania, chiuderanno le corsie fra lo svincolo di Caltanissetta e svincolo di Enna; dal km 129,100 al km 103,500, nella carreggiata in direzione Palermo, verranno chiuse le corsie fra lo svincolo di Mulinello e svincolo di Caltanissetta. Relativamente a questo tratto, i percorsi alternativi previsti sono: durante la chiusura della carreggiata in direzione Catania occorrerà uscire dall’autostrada attraverso lo svincolo di Caltanissetta (km 103,500), percorrere la SS640, proseguire lungo la SS626 fino all’incrocio con la SS122, percorrere la SS117 Bis e immettersi sulla A19 tramite lo svincolo di Enna (km 119,500); durante la chiusura della carreggiata in direzione Palermo occorrerà uscire dall’autostrada attraverso lo svincolo Mulinello (km 129,100) percorrere la SP62 fino all’incrocio con la SS192, proseguire sulla SS192 fino all’incrocio con la SS117 Bis, percorrere la SS117 Bis fino all’incrocio con la SS122, proseguire sulla SS122 fino all’incrocio con la SS626, proseguire sulla SS626 fino all’incrocio con la SS640, proseguire sulla SS640 fino ad immettersi sulla A19 tramite lo svincolo di Caltanissetta (km 103,500). Infine, non vi saranno chiusure al traffico, ma soltanto un senso unico alternato regolato attraverso movieri, dal 4 al 5 dicembre, sempre nella fascia oraria dalle 22:00 alle 6:00 del giorno successivo, lungo la carreggiata in direzione Palermo della galleria Tremonzelli, situata fra i km 69,500 e 72,800 dell’autostrada “Palermo-Catania”. Anche attraverso queste ispezioni prosegue l’impegno di Anas in Sicilia finalizzato ad innalzare i livelli di sicurezza delle proprie autostrade e strade statali a tutela degli utenti.