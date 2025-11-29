Si ribalta trattore nel Siracusano, grave uomo alla guida

Un uomo di 53 anni e’ rimasto gravemente ferito mentre operava all’interno di un’azienda agricola. Secondo una prima ricostruzione, ora al vaglio dei carabinieri, nella giornata di ieri l’uomo era alla guida di un trattore quando, per cause ancora da accertare, il mezzo si e’ improvvisamente ribaltato. L’uomo e’ stato soccorso dai sanitari e trasferito in elisoccorso all’ospedale Cannizzaro di Catania, dove e’ stato affidato alle cure dei medici. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco del distaccamento di Augusta, allertati da diverse segnalazioni, per mettere in sicurezza l’area e collaborare nelle operazioni di soccorso. Le indagini sono in corso per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto. (AGI)