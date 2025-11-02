Serie D. La Sancataldese sconfitta 2-0 a Sambiase: Costanzo la sblocca e Perricci la chiude; buona prestazione ma ai verdeamaranto è mancato il gol

La Sancataldese è uscita sconfitta dalla trasferta contro il Sambiase. I calabresi si sono imposti nel secondo tempo con due gol che hanno messo in ginocchio una Sancataldese che ha si proposto una buona prestazione ma alla quale è mancata incisività in attacco e spessore a centrocampo.

Solo il reparto difensivo ha retto nel contesto di una gara nella quale a mancare è stata la giocata decisiva. Giocata che, invece, il Sambiase è riuscito a trovare nel finale con le reti di Costanzo prima e Perricci poi. Una sconfitta che certamente duole e anche tanto perché la Sancataldese non solo ha incassato il terzo ko di fila, ma non è ancora una volta riuscita a segnare almeno un gol.

E proprio sul ritorno al gol il tecnico Orazio Pidatella dovrà lavorare in quanto la squadra nelle ultime tre giornate è mancata proprio in fase realizzativa. Un gol che i verdeamaranto dovranno provare a ritrovare domenica prossima contro il Castrumfavara in un match che, a questo punto, diventa importante proprio perché è necessario che questa Sancataldese si rialzi e riprenda la sua marcia in campionato.