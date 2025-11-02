Serie D. La Nissa batte il Messina al “Tomaselli”: decide dopo 3 minuti Terranova; biancoscudati al 3° posto in classifica

La Nissa batte il Messina 1-0, torna al successo, si attesta al 3° posto e si propone come squadra protagonista contro la quale tutte le altre squadre del girone I dovranno fare i conti in chiave promozione in Lega Pro.

Lo ha fatto battendo 1-0 un Messina solido e spigoloso che, pur senza brillare, è riuscito a mantenere il match in equilibrio nonostante un secondo tempo nel quale la Nissa ha più volte sfiorato il raddoppio.

Ecco, se forse è mancato oggi qualcosa a questa Nissa, questo qualcosa è stata la capacità di chiudere la partita quando i padroni di casa ne hanno avuto l’occasione, e cioè con Diaz, con De Felice e lo stesso Terranova, anche se, in quel caso, è stato Sorrentino ad impedire all’attaccante della Nissa di festeggiare una doppietta con il Messina.

La partita l’ha sboccata dopo 3 minuti Terranova con un colpo di testa che ha beffato Sorrentino. L’azione è partita da un cross in area che è stato artigliato da De Felice che, di testa, ha fornito una sponda a Terranova che ha infilato la rete del Messina.

La gara, dopo un avvio tutto di marca Nissa, ha visto il Messina cercare di reagire con le conclusioni di Tourè e Cambiano, ma Castelnuovo e la difesa della Nissa oggi hanno fatto ottima guardia. Da notare la festa di sport alla quale oggi hanno assistito gli spettatori del “Tomaselli”. Le due tifoserie, infatti, hanno vinto la loro partita del rispetto, della stima, del legame che esiste ormai da tanti anni e che ormai è diventato icona di rispetto reciproco tra le due società.

La partita s’è svolta in un clima di sana sportività e fair play. La Nissa, nella ripresa avrebbe potuto chiuderla, ma Diaz, De Felice e Terranova non ci sono riusciti; nel finale il Messina ha tentato il tutto per tutto ma non è riuscito a trovare lo spazio giusto per trafiggere l’attenta difesa della Nissa. E ora, dopo questa vittoria, per la Nissa, terza in classifica con 18 punti, c’è la trasferta di Palermo contro l’Athletic Palermo. Un match, l’ennesimo, da attenzionare al massimo nel contesto di un campionato equilibrato e difficile.