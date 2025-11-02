Promozione. Vince la Sommatinese, pari Gela e sconfitta esterna per il Serradifalco 2-0 a Priolo

Nel girone D del campionato di Promozione risale in classifica la Sommatinese che batte 3-1 lo Scicli in rimonta, pareggia il Gela 0-0 in casa con il Frigintini, e perde il Serradifalco 2-0 con la capolista Priolo. Nel dettaglio, la Sommatinese di Mauro Miccichè cercava una vittoria che gli permettesse di risalire in classifica e di portarsi in una zona tranquilla della graduatoria.

C’è riuscita con una partita nella quale ha dovuto rimontare la rete dell’iniziale vantaggio dei sciclitani firmato da Amore. Una doppietta di Vaccaro e la rete di Traorè hanno permesso ai granata sommatinesi di risalire la china e di conquistare, già nel primo tempo, la tanto importante vittoria finale. La Sommatinese è così salita a quota 8 in classifica.

Chi invece è rimasto fermo a quota 4 è stato il Serradifalco che ha perso 2-0 con il Priolo. La squadra di Gianfilippo Di Matteo, senza due pilastri come Salvatore Di Marco in difesa e Vittorio Caronia a centrocampo, ha pagato dazio alla capolista che ha segnato un gol per tempo conquistando la quinta vittoria di fila contro un Serradifalco che, invece, ha inanellato la quarta sconfitta stagionale.

Infine, il Gela ha pareggiato 0-0 con il Frigintini nel contesto di un buon match nel quale i padroni di casa hanno anche sfiorato il vantaggio. In ogni caso, s’è trattato di un punto che fa classifica con i gelesi che sono saliti a quota 2 in classifica.

Questa la classifica del girone D del campionato di Promozione: Priolo e Akragas 18, Santa Croce Soccer 13, Pro Ragusa, Atletico Megara, Canicattini e Gymnica Scordia 10, Sommatinese 8, Noto 5, Serradifalco, Scicli e Frigintini 4, Qal’At 3, Gela 2.