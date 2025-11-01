Promozione. Il Serradifalco sfida la capolista Priolo; Sommatinese e Gela puntano sul fattore campo contro Scicli e Frigintini

Nel campionato di Promozione la domenica della 6^ giornata di andata del girone D propone per le tre nissene partite alquanto impegnative. A cominciare dalla sfida che vedrà il Serradifalco affrontare fuori casa il forte Priolo, capolista a punteggio pieno nel girone assieme all’Akragas. I falchetti, che nelle ultime ore si sono rinforzate con l’attaccante Avanzato, ex Canicattì, puntano a ben figurare in un campo nel quale, fin qui, non ha conquistato punti nessuno.

Nella seconda sfida di giornata la Sommatinese, reduce dalla bruciante sconfitta di domenica scorsa contro la Frigintini Modica, affronta in casa lo Scicli in un confronto, anche qui, importante per la classifica. La squadra di Mauro Miccichè vuole riscattare la sconfitta patita sul campo dell’ultima della classe e, per questo, appare motivata affinchè possa conquistare punti utili per la sua classifica.

Chiude il quadro delle sfide di questa 6^ giornata quella tra il Gela e la Frigintini. La compagine del Golfo, che è ultima con un solo punto in classifica, vuole cominciare ad incamerare i primi punti per risalire prima possibile una classifica per lei insidiosa. Ecco perchè la sfida di domenica 2 novembre appare di vitale importanza poichè una vittoria consentirebbe ai padroni di casa di superare lo stesso Frigintini e di fare un bel passo avanti in classifica.

Questa la classifica del girone D di Promozione dopo 5 partite: Akragas e Priolo 15, Pro Ragusa, Atletico Megara, Canicattini e Santa Croce Soccer 10, Gymnica Scordia 7, Noto e Sommatinese 5, Serradifalco e Scicli 4, Qal’At e Frigintini 3, Gela 1.