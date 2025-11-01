Pesistica. Rientrati dall’Albania gli atleti della sezione giovanile delle Fiamme Oro di Caltanissetta

CALTANISSETTA. Gli atleti della sezione di pesistica giovanile delle Fiamme Oro di Caltanissetta ieri sono rientrati dall’Albania dove hanno partecipato ai Campionati Europei Junior & Under 23.
Ettore Pilato, nella categoria 60 chilogrammi, ha chiuso con un ottimo quinto posto alla sua prima esperienza in un campionato europeo juniores; Claudio Scarantino, nella categoria dei 65 chilogrammi, ha, invece, chiuso sesto.
I nostri atleti, convocati dal direttore tecnico Sebastiano Corbu, erano accompagnati da Mirco Scarantino, componente dello staff tecnico.Questi campionati sono stati una bella occasione di crescita per i ragazzi del gruppo Fiamme Oro di Caltanissetta in vista di futuri traguardi.