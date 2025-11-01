Salute

Pesistica. Rientrati dall’Albania gli atleti della sezione giovanile delle Fiamme Oro di Caltanissetta

Redazione 1

Sab, 01/11/2025 - 10:34

CALTANISSETTA. Gli atleti della sezione di pesistica giovanile delle Fiamme Oro di Caltanissetta ieri sono rientrati dall’Albania dove hanno partecipato ai Campionati Europei Junior & Under 23.

Ettore Pilato, nella categoria 60 chilogrammi, ha chiuso con un ottimo quinto posto alla sua prima esperienza in un campionato europeo juniores; Claudio Scarantino, nella categoria dei 65 chilogrammi, ha, invece, chiuso sesto.

I nostri atleti, convocati dal direttore tecnico Sebastiano Corbu, erano accompagnati da Mirco Scarantino, componente dello staff tecnico.Questi campionati sono stati una bella occasione di crescita per i ragazzi del gruppo Fiamme Oro di Caltanissetta in vista di futuri traguardi.

